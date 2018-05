Torino - cade in acqua mentre tenta di saltare la cascata : morto 20enne - sotto choc l’amico : Tragedia nel pomeriggio ad Almese, in provincia di Torino. Un ventenne è morto mentre tentava di saltare la cascata di un torrente, in località Goja del Pis. Nella zona si era scatenato un violento temporale e il fiume era in piena. l’amico che era con lui è riuscito a salvarsi ed è stato portato in ospedale in stato di choc.Continua a leggere

Andrea Soldi - morto a Torino per un Tso : condannati tre agenti e uno psichiatra : Tre agenti della polizia municipale di Torino e uno psichiatra sono stati condannati a un anno e otto mesi di carcere in relazione alla morte di Andrea Soldi, 45enne con problemi psichici, che venne caricato di forza in ambulanza in una posizione che ne provocò il soffocamento.Continua a leggere

Torino - morto per Tso : condannati tre agenti della municipale e uno psichiatra : Sono stati condannati a un anno e otto mesi di carcere, una pena più alta di quella chiesta dalla procura, i tre agenti della polizia municipale di Torino e il medico psichiatra a processo per la morte di Andrea Soldi, malato psichiatrico di 45 anni deceduto a Torino il 5 agosto 2015 nel corso di un trattamento sanitario obbligatorio. I quattro erano accusati di omicidio colposo. Nei loro confronti il sostituto procuratore Lisa Bergamasco aveva ...

Morto dopo Tso a Torino - condannati medico e tre agenti della Municipale : Nel 2015 Andrea Scoldi perse la vita dopo essere stato sottoposto a un trattamento sanitorio obbligatorio. Oggi la condanna a un anno e otto mesi per i quattro imputati

Provincia di Torino - treno centra un Tir e deraglia : un morto e 20 feriti|Le foto : Un grave incidente ferroviario è avvenuto questa sera a Caluso, in Provincia di Torino. Il treno era composto da cinque vetture e un locomotore. In seguito all’urto sono deragliate le tre vetture di testa. Il Tir trasportava un trasporto eccezionale

Treno travolge camion sui binari e deraglia : un morto e diversi feriti sulla Torino-Ivrea : Violento scontro tra un regionale e un camion fermo sui binari altezza del passaggio a livello della frazione di Arè nel comune di Caluso. Non si conoscono le cause dell'incidente.Continua a leggere

Torino - scontro fra treno e un tir : almeno un morto - molti feriti : Grave incidente questa sera sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea, all'altezza del comune di Caluso. Il treno regionale 10027 ha travolto un camion, fermo sui binari all'altezza del passaggio a livello ...

Torino - scontro fra treno e un Tir : un morto e 15 feriti - quattro gravi : Grave incidente questa sera sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea, all'altezza del comune di Caluso. Il treno regionale 10027 ha travolto un camion, fermo sui binari all'altezza del passaggio...

Torino-Ivrea - treno urta camion : un morto : 0.44 Grave incidente verso le 23,30 sulla linea Torino-Ivrea,nel comune di Caluso frazione di Are. Il treno regionale 10027 ha travolto un Tir che tentava di attraversare i binari. Secondo una prima ricostruzione,il Tir con targa lituana adibito a trasporti eccezionali avrebbe attraversato il passaggio a livello nonostante il semaforo stesse già lampeggiando per avvertire dell'imminente arrivo del convoglio.Almeno un morto e circa 20 feriti di ...

Provincia di Torino - treno centra un Tir e deraglia : un morto e 15 passeggeri feriti : Un grave incidente ferroviario è avvenuto questa sera a Caluso, in Provincia di Torino. Sul posto sono arrivate 7 squadre dei vigili del fuoco, la polizia ferroviaria e i carabinieri della compagnia di Chivasso

