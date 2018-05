Torino | blitz concluso per Verissimo Si tratta via mail

Calciomercato Torino - blitz per il centrocampo : l’ultima idea di Cairo : Calciomercato Torino – Dopo qualche giorno di riflessione il Torino è pronto a muoversi sul mercato e regalare i giusti rinforzi al tecnico Walter Mazzarri. Nelle ultime ore doppia mossa in entrata per difesa e per un trequartista, adesso blitz anche per il centrocampo. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ la società granata che ha messo gli occhi su Aymen Barkok, centrocampista classe 1998 dell’Eintracht Francoforte. ...

Calciomercato Juventus - blitz a Torino per Santiago Arias del Psv : il giocatore piace ai bianconeri : Non solo Cuadrado, un altro colombiano per Massimiliano Allegri. La Juventus si muove sul mercato alla ricerca di un terzino destro per il futuro. Perché con la partenza di Stephan Lichtsteiner , "È ...

Blitz a Bardonecchia - procura Torino procede contro 5 doganieri : “Violazione di domicilio e perquisizione illegale” : Violazione di domicilio e perquisizione illegale. Sono i reati di cui sono sospettati cinque agenti (finora senza nomi) delle dogane francesi che la sera del 30 marzo scorso hanno fatto irruzione nella saletta della stazione di Bardonecchia affidata in cui mediatori del Comune e volontari della ong Rainbow for Africa per assistere i migranti. Secondo la procura di Torino hanno agito violando tutti gli accordi e i regolamenti e per questo il ...

Calciomercato Torino - blitz in Francia : si tenta il doppio colpo : Calciomercato Torino – In grande ripresa il Torino di Walter Mazzarri, reduce dal successo nella gara di campionato l’Inter, il presidente Cairo è al lavoro per costruire la squadra della prossima stagione, nelle ultime ore importanti blitz. Secondo quanto riportata ‘TuttoSport’ per la terza volta consecutiva un emissario di Petrachi avrebbe visionato il Marsiglia ed in particolar modo nella gara di ieri contro il Lipsia. ...

Procura di Torino indaga su blitz di Bardonecchia per abuso e violenza privata : La Procura di Torino ha aperto un fascicolo su quanto accaduto la sera del 30 marzo a Bardonecchia, dove una pattuglia di agenti francesi delle Dogane ha svolto un controllo di tipo sanitario su un migrante in una sala utilizzata da una Ong come centro di accoglienza.Per ora il procedimento è a carico di ignoti, anche perché non si conoscono le generalità degli agenti transalpini. abuso in atti di ufficio, violenza privata e ...