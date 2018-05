Tom Hanks | il figlio Chet sta male La dipendenza dalla droga | dopo il ricovero un dito

Come Tom Hanks nel film “The Terminal” : 36enne bloccato in aeroporto da oltre un mese : L'uomo è un siriano che non può tornare in patria per la guerra ma il visto di ingresso in Malesia è ormai scaduto e non gli permettono di andare da nessuna parte: da oltre un mese vive nello scalo di Kuala Lumpur lavandosi nei bagni e mangiando cibo di fortuna.Continua a leggere

L'alter ego di Tom Hanks e Bruce Willisporta le voci del cinema sul palcosenico : Angelo Maggi è uno, nessuno e centomila. Figlio di Pirandello, allievo di Gassman, erede di Rinaldi, Locchi, Amendola, le voci che hanno fatto grande il cinema. 'Se avessi la sua voce sarei molto più ...

L’alter ego di Tom Hanks e Bruce Willisporta le voci del cinema sul palcosenico : Angelo Maggi è uno, nessuno e centomila. Figlio di Pirandello, allievo di Gassman, erede di Rinaldi, Locchi, Amendola, le voci che hanno fatto grande il cinema. "Se avessi la sua voce sarei molto più glam..." ha sospirato, ma con un sorriso, Tom Hanks, in Italia per presentare il suo "The Post". Uno dei tanti divi a parlare con le parole, i toni, il timbro di Maggi. Lui è il Bruce Willis del "Sesto Senso", il Robert Downwy jr di "Iron Man", lo ...

Ragazze Vincenti - il film con Madonna - Geena Davis e Tom Hanks diventa una serie tv per Amazon? : Madonna, Tom Hanks, Geena Davis erano i protagonisti di Ragazze Vincenti, A League of Their Own il titolo originario, un film americano del 1992 che raccontava la storia ambientata negli anni '40 della lega femminile di baseball, un campionato nato per sopperire alla penuria di maschi mandati a combattere nella seconda guerra mondiale.Una storia al femminile su uno sport molto amato negli USA che ha suscitato l'attenzione di Amazon che ...