Tina Cipollari parla di Chicco Nalli | “Se lui si fidanza…”

Tina Cipollari : "Kikò Nalli? Non parlerò mai male del mio ex marito" : Tina Cipollari, nel corso dell'ultima puntata del trono over di Uomini e Donne, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni assai private sulla fine del suo matrimonio con Kikò Nalli. Rivolgendosi ad una signora del pubblico, l'opinionista del programma di Maria De Filippi ha svelato aspetti inediti del dopo separazione: Le racconto la mia storia personale. Io mi sono separata da mio marito Kikò. Lo stimo tantissimo. Siamo genitori di tre ...

Tina Cipollari furiosa con Kikò per la nuova fidanzata? La verità al Trono Over : In che rapporti sono rimasti Tina Cipollari e il marito Kikò, Chicco Nalli? La Vamp ne parla al Trono Over di Uomini e Donne Altro che liti e malumori: dopo il divorzio, il rapporto tra Tina Cipollari e Chicco Nalli è più che mai solido! Nel corso di una puntata del Trono Over di Uomini […] L'articolo Tina Cipollari furiosa con Kikò per la nuova fidanzata? La verità al Trono Over proviene da Gossip e Tv.

NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI IN CRISI?/ Uomini e Donne : la sfuriata di Tina Cipollari : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI della registrazione di Uomini e Donne per chiarire le affermazioni di Stefano Guglielmini: la coppia è già in CRISI? NILUFAR ADDATI ha deciso di ammettere la storia avuta con Stefano Guglielmini durante il suo trono di Uomini e Donne nel corso della nuova registrazione. Al suo fianco un provato GIORDANO MAZZOCCHI che, nonostante tutto, le rimane accanto.

Tina Cipollari fa la pace con Gemma Galgani Video : Domani, martedì 29 maggio, andra' in onda l'ultima puntata di 'Uomini e donne' over. Il dating show condotto da Maria De Filippi si fermera' per la pausa estiva riservando al suo pubblico ancora soprese. Nella prossima puntata [Video] assisteremo a un colpo di scena che lascera' i fan del trono over senza parole. Da lunedì 4 giugno la programmazione di 'Canale 5' prevede la messa in onda la seconda stagione della fiction 'Victor Ros' in prima ...

Tina Cipollari fa la pace con Gemma Galgani : Domani, martedì 29 maggio, andrà in onda l'ultima puntata di 'Uomini e donne' over. Il dating show condotto da Maria De Filippi si fermerà per la pausa estiva riservando al suo pubblico ancora soprese. Nella prossima puntata assisteremo a un colpo di scena che lascerà i fan del trono over senza parole. Da lunedì 4 giugno la programmazione di 'Canale 5' prevede la messa in onda la seconda stagione della fiction 'Victor Ros' in prima visione ...

Maria De Filippi - a Uomini e Donne tutti a bocca aperta : Tina Cipollari e Gemma Galgani - due ore di fila di delirio : Ieri durante le registrazioni del Trono Over di Uomini e Donne Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno fatto pace . Secondo alcune anticipazioni pare addirittura che abbiano ballato insieme e su ...

Tina Cipollari - il gesto esclatante verso Gemma Galgani : cosa accadrà nelle ultime due puntate di Uomini e Donne : FUNWEEK.IT - Il 24 maggio è stata registrata l'ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne: due ore piene in cui è accaduto davvero di tutto come riporta il sempre ben informato Il vicolo delle ...

Uomini e Donne : perchè Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno fatto pace : Tina Cipollari depone l’ascia di guerra e fa pace con Gemma a Uomini e Donne La ventiduesima edizione, molto fortunata anche dal punto di vista degli ascolti, di Uomini e Donne si appresta a concludersi in maniera clamorosa. Ieri pomeriggio negli Studi Elios in Roma è stata registrata l’ultima puntata per questa stagione del Trono Over di Uomini e Donne. Dalle anticipazioni è emerso un vero e proprio colpo di scena. Tina Cipollari ha deciso di ...

“Pace fatta”. Trono over : Tina Cipollari e Gemma Galgani - succede l’impensabile in studio - a Uomini e Donne : Trono over di Uomini e Donne: pronti per le anticipazioni bomba? Nell’ultima registrazione del programma di Maria De Filippi dedicato a dame e cavalieri è successo l’impensabile, stando a chi ha saputo in anteprima le novità. Protagoniste del colpo di scena Tina Cipollari e Gemma Galgani. Sì, proprio l’opinionista e la torinese che con i loro litigi feroci, spesso sfociati in semi risse, sono diventate ormai simboli ...

Uomini e Donne - pace tra Tina e Gemma : il bel gesto della Cipollari : Uomini e Donne, Tina Cipollari consola Gemma Galgani: pace fatta La nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne ha regalato davvero molte sorprese al pubblico presente in studio. Protagoniste indiscusse della puntata sono state, ancora una volta, Tina e Gemma. Nel corso di tutta questa stagione le due Donne non hanno fatto altro […] L'articolo Uomini e Donne, pace tra Tina e Gemma: il bel gesto della Cipollari proviene da Gossip e ...

Tina Cipollari al veleno. Nadia Rinaldi l’attacca : Tina Cipollari continua la sua guerra in tv contro Gemma Galgani e Nadia Rinaldi l’attacca, accusando l’opinionista di aver oltrepassato il limite.-- L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata coinvolta suo malgrado nelle vicende del Trono Over di Uomini e Donne. Tutto a causa di Marco Cappagli, nuovo amore di Gemma, che in studio ha affermato di conoscere l’attrice romana. Nadia Rinaldi non solo ha smentito, ma ha anche detto la sua riguardo ...

Uomini e Donne/ Tina Cipollari esagera con Gemma Galgani? "Si sta andando oltre - rispetto!" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari contro Gemma Galgani, il pubblico dice basta e una nota attrice attacca l'opinionista...(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 07:35:00 GMT)

Chicco Nalli dopo Tina Cipollari ho una nuova fidanzata : “Tina sarà sempre nel mio cuore, adesso però sono innamorato di un’altra donna”. Mentre Tina Cipollari è impegnata a “Uomini e donne”, Chicco Nalli, in arte Kikò, presenta la sua nuova fidanzata, l’attrice spagnola Myr Garrido, conosciuta su un set fotografico a Madrid. I due sono stati fotografati da “Nuovo” durante una romantica giornata sul litorale romano, fra corse in riva al mare e baci appassionati: “E’ una ragazza eccezionale – ha ...

Uomini e Donne/ Tina lascia il posto a Gemma? La Cipollari furiosa : "Ecco la verità" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Maria De Filippi vuole davvero "cacciare" Tina Cipollari e dare il suo posto a Gemma Galgani? L'opinionista chiarisce tutto(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 07:35:00 GMT)