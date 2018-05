Thomas e il nuovo album 18 Edition | «Grazie ad Amici ma adesso voglio maturare»

Golf : Justin Thomas nuovo n.1 mondiale : ANSA , ROMA , 14 MAG Justin Thomas è il nuovo numero unoal mondo di Golf. Dopo 15 mesi di assoluto dominio finisce,almeno per il momento, l'era Dustin Johnson. Passaggio diconsegne al vertice fra i due americani, con l'impresa di Thomasscaturita dopo l'11/o ...

The Players Championship : vince Simpson - Woods chiude 11°. Thomas nuovo n°1 : L'ex numero 1 del mondo è partito male , 69°, , poi ha superato il taglio con l'ultimo punteggio utile , 68°, , quindi ha cambiato decisamente marcia con un 65 , -7, nel terzo turno , 9°, ed è uscito ...

Testo e video Non te ne vai mai di Thomas - il nuovo singolo dalla 18 edition : Non te ne vai mai di Thomas è disponibile in radio e in digital download. Da oggi su YouTube è disponibile anche il videoclip ufficiale del nuovo brano, contenuto nella versione speciale del disco d'esordio di Thomas, rilasciata per festeggiare i suoi 18 anni. Non te ne vai mai di Thomas è stato pubblicato lo scorso 4 maggio, data di uscita di Thomas 18 edition, la nuova versione dell'album d'esordio omonimo con 5 inediti per festeggiare la ...

Thomas 18 edition - il nuovo album con 5 inediti anticipato dal singolo Non te ne vai mai (video intervista) : Esce oggi Thomas 18 edition, il nuovo album di Thomas con 5 inediti tra i quali il singolo in rotazione radiofonica da oggi, Non te ne vai mai. Thomas 18 edition festeggia il 18° compleanno dell'artista che, lo scorso 13 aprile, è diventato maggiorenne. Nel disco ci sono tutti i brani del suo album d'esordio omonimo e 5 pezzi inediti: Non te ne vai mai, Tutta la notte, Libero, Rallenty e Giovani diamanti. Abbiamo incontrato Thomas in ...

Ufficiale l’instore di Thomas per il nuovo album : svelata anche la tracklist del disco : L'instore di Thomas è finalmente Ufficiale. Il giovane artista ha appena reso note le date nella quali firmerà le copie della nuova resa del disco che rilascerà il 4 maggio e che ha concepito per i suoi primi 18 anni. Gli eventi firma copie partono da Bassano del Grappa, proprio nel giorno in cui Thomas rilascerà il nuovo disco. Lunghissimo il calendario che ha voluto concepire per gli eventi firma copie, quindi saranno più di una le ...

Terrence Hill/ Nel suo nuovo film "Il mio nome è Thomas" ricorderà l'amico Bud Spencer (Che tempo che fa) : Terrence Hill, dopo il grande successo di Don Matteo torna al cinema con il film Il mio nome è Thomas. Lo racconterà su Rai Uno nel salotto di Fabio Fazio. (Che tempo che fa)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 10:35:00 GMT)

Thomas 18 Edition : il nuovo album con 4 nuove canzoni : Il CD sarà disponibile nei negozi, in digitale e in streaming dal 4 Maggio. In occasione del 18esimo compleanno di Thomas, è stata annunciata la nuova versione del suo album, resa ancor più speciale ...

In arrivo Thomas 18Edition - nuovo album di Bocchimpani con 4 inediti : tutti i dettagli : Thomas 18Edition celebra la maggiore età di Thomas Bocchimpani. Il giovane artista ha infatti festeggiato il 13 aprile, con la possibilità di inviargli direttamente gli auguri al numero 335 62 61 775. Si può scegliere se telefonare o inviare un messaggio. L'album sarà disponibile a partire dal 4 maggio e conterrà una sorpresa per i fan, con 4 inediti che andranno ad arricchire la versione originale del disco omonimo che il giovane artista ha ...