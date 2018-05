The Walking Dead 9 | Rick Grimes esce di scena?

Andrew Lincoln lascia The Walking Dead?/ Una manciata di episodi per l'attore : "Avevamo un solo leader" : A quanto pare l'addio di Scott Gimple riscriverà per sempre The Walking Dead e i primi indizi arrivano dagli Usa e danno per certa la partenza di Andrew Lincoln alias Rick Grimes(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 13:40:00 GMT)

The Walking Dead : Andrew Lincoln lascia la serie tv durante la stagione 9? : C'è aria di grossi cambiamenti per The Walking Dead , la serie di grande successo sia in America che in Italia. Non c'è ancora una conferma ufficiale da parte del network di riferimento, ma sembra ...

The Walking Dead 9 dirà addio ad Andrew Lincoln e Rick : The Walking Dead 9 ci regala la prima importante uscita. La nona stagione dovrà fare a meno di due personaggi importanti dello show, anche se per motivi diversi. Dopo aver scoperto la riduzione della presenza di Lauren Cohan (Maggie), i fan devono fare i conto con una brutta batosta. Andrew Lincoln è pronto ad uscire di scena in The Walking Dead 9. Il suo Rick ha le ore contate. The Walking Dead 9 segna la fine di Rick Grimes Andrew Lincoln ...

The Walking Dead - Andrew Lincoln lascia la serie dopo la nona stagione? : Non c'è più il The Walking Dead di una volta, la serie che lanciò la moda del futuro post-apocalittico in tv, in cui "il vero pericolo non sono gli zombie ma gli esseri umani". Il vero pericolo per il futuro della serie, piuttosto, sembra essere il cast, che sta pian piano abbandonando lo show: l'ultimo attore a voler dire addio alla serie, stando a quanto riporta Collider, sarebbe addirittura il protagonista, Andrew Lincoln.L'interprete ...

Andrew Lincoln abbandonderà The Walking Dead dopo la nona stagione : addio a Rick - o fine della serie? : Sembra proprio che dopo The Walking Dead 9 dovremo salutare per sempre Rick Grimes, visto che la prossima sarà l'ultima stagione del suo interprete Andrew Lincoln: come riporta Collider, l'attore abbandonerà il cast della serie AMC dopo la prossima stagione. Dalla stessa fonte si apprende, come se non bastasse, che Lincoln prenderà parte solo a pochissimi episodi della nona stagione di The Walking Dead: si parla di "una mezza dozzina", senza ...

Il trailer di The Walking Dead 9 al Comic-Con 2018 : Enid erede di Maggie? : Sono in molti quelli che sono convinti che Enid avrà un ruolo importante in The Walking Dead 9 e già il primo trailer della serie, che verrà mostrato proprio in occasione del proprio Comic-Con 2018, potrebbe rivelare i primi indizi a riguardo. Nei giorni scorsi si è parlato molto di Lauren Cohan e della sua "difficoltà" a firmare un contratto completo con la serie tanto che, sembra, potrebbe tornare addirittura per la prima parte della nuova ...

Fear The Walking Dead 4×07 - Nessun limite nella guerra (VIDEO) : Fear The Walking Dead 4×07 trama e promo – Il settimo episodio della serie Tv andrà in onda sulla AMC il 3 giugno 2018. “The Wrong Side of Where You Are Now” spinge i diversi gruppi verso uno scontro senza esclusione di colpi, che potrebbe provocare la morte di qualcuno dei personaggi. La trama di Fear The Walking Dead 4×07 mette l’accento su Madison ed un suo tentativo che avrà conseguenze negative. Fear The ...

Lauren Cohan in The Walking Dead 9 solo a metà dopo l’ok per Whiskey Cavalier? : L'affair Lauren Cohan in The Walking Dead 9 non si è ancora concluso. Nei giorni scorsi è arrivata la firma dell'attrice sul contratto che conferma la sua presenza nella serie ma, a quanto pare, tutto è destinato ancora a cambiare. Proprio dopo la firma si è parlato di un impegno a metà per l'attrice e solo adesso è arrivata la conferma che, a quanto pare, la Cohan dovrebbe prendere parte a soli sei episodi. Secondo quanto riporta Deadline, ...

Fear The Walking Dead 4×06 - una verità inascoltata (VIDEO) : Fear The Walking Dead 4×06 trama e promo – Il sesto episodio della serie apocalittica andrà in onda sulla AMC domenica, 20 maggio 2018, con il titolo “Just in Case“. Gli equilibri diventano sempre più precari e ci saranno dei pericoli in arrivo che potrebbero essere sottovalutati. Le alleanze potrebbero compromettere la situazione per diversi personaggi, secondo la trama di Fear The Walking Dead 4×06. Di seguito il ...

OVERKILL’s The Walking Dead : Grant si mostra in un Trailer : Starbreeze, Skybound Entertainment e 505 Games hanno rilasciato un nuovo Trailer, dal taglio cinematografico di OVERKILL’s The Walking Dead, per rivelare Grant, il terzo personaggio giocabile di questo videogioco in fase di sviluppo a opera di OVERKILL – A Starbreeze Studio. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord o Telegram OVERKILL’s ...

Il nuovo trailer di Overkill's The Walking Dead si concentra su Grant : Overkill's The Walking Dead ha ricevuto un nuovo trailer dedicato ai personaggi, questa volta focalizzato sul terzo personaggio giocabile nel gioco dopo Aidan e Maya. Grant è significativamente più vecchio di entrambi ed è alla ricerca di suo nipote:Come segnala Gamingbolt, lo sparatutto co-op ha quattro personaggi giocabili e si svolge nello stesso universo della pluripremiata graphic novel di Robert Kirkman. I personaggi, dotati di specifiche ...

Fear The Walking Dead 4×05 - un ritorno inaspettato (VIDEO) : Fear The Walking Dead 4×05 trama e promo – Il quinto episodio della serie Tv apocalittica andrà in onda su AMC domenica, 13 maggio 2018. Il titolo è “Laura” e promette nuovi arrivi inaspettati per uno dei personaggi principali di questa quarta stagione. La trama di Fear The Walking Dead 4×05 sembra infatti concentrarsi su John Dorie e su un cambiamento obbligatorio che dovrà mettere in atto. Qui di seguito le ...

Siddiq e Alden torneranno in The Walking Dead 9? Buone notizie per i fan di Avi Nash e Callan McAuliffe : Il sacrificio di Carl non è stato inutile e presto Siddiq e Alden saranno nuovamente protagonisti anche in The Walking Dead 9. La buona notizia riguardo ad Avi Nash e Callan McAuliffe arriva dritta dritta dagli Usa e da THR che, poco fa, ha annunciato che i due attori sono stati promossi a regular nella nuova stagione. Proprio nei giorni scorsi sono iniziate le riprese di The Walking Dead 9 e le prime notizie ufficiali sul cast, le new entry ...

Rick cambia look in The Walking Dead 9 : prime foto dello sceriffo e del re a cavallo : Tutto cambia e con il salto temporale che ci attendere anche Rick cambierà look in The Walking Dead 9. Dopo l'annuncio dei giorni scorsi dell'inizio delle riprese a Senoia, arrivano sul web le prime foto che rivelato i primi dettagli sulla nuova stagione della serie in onda dal prossimo ottobre negli Usa e in Italia. Rick Grimes e il suo gruppo di sopravvissuti sono al centro della scena ma i primi dettagli saltano subito all'occhio visto che ...