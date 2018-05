Tennis | Roland Garros | battuto Ymer | anche Fognini al terzo turno

Roland Garros 2018/ Diretta Fognini Ymer streaming video e tv - orario delle partite (Tennis - oggi) : Diretta Roland Garros 2018, streaming video e tv: Fabio Fognini sfida Elias Ymer, Thomas Fabbiano incrocia Borna Coric nel secondo turno del torneo dello Slam in corso a Parigi(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 01:00:00 GMT)

Tennis - Roland Garros : Cecchinato spegne la favola di Trungelliti. Avanti anche Berrettini e Giorgi : Il bulgaro, numero 4 del seeding e numero 5 del mondo, si è imposto 6-7 , 2-7, , 6-4, 4-6, 6-4, 10-8 dopo 4 ore e 19 minuti di gioco. Nel quinto set Donaldson, in preda ai crampi, ha anche servito ...

Tennis - Roland Garros : Djokovic e la Kvitova al terzo turno - Halep avanti : Oggi Djokovic non ha corso seri rischi e i 3 break subiti sono stati cali di tensione che aveva anche quando dominava il mondo: come nel primo game dell'incontro , classica partenza diesel, , sul 5-3 ...

Tennis - Roland Garros : Cecchinato batte Trungelliti ed è al terzo turno : Prima volta al terzo turno di uno Slam per Marco Cecchinato. Il palermitano ha battuto in tre set l'argentino Trungelliti, il lucky loser che per arrivare in tempo a Parigi e giocare il primo turno, ...

Tennis - Roland Garros : la Kvitova al terzo turno - battuta Arruabarrena : La prima big a qualificarsi per il terzo turno al Roland Garros è la ceca Petra Kvitova, testa di serie numero 8, che ha superato per 6-0 6-4 la spagnola Lara Arruabarrena in un'ora e 8 minuti. Petra ...

Tennis - Roland Garros : Nadal stoppa Bolelli - esordio vincente per Fognini e Fabbiano : PARIGI - Comincia con un successo la difesa del titolo al Roland Garros di Rafael Nadal, anche se Simone Bolelli nel proibitivo primo turno , disputato fra lunedì sera e oggi, non ha affatto sfigurato.

Roland Garros – Buona la prima per Garbine Muguruza : la Tennista spagnola elimina Kuznetsova : Garbine Muguruza supera il primo turno del Roland Garros contro Kuznetsova: la tennista spagnola si impone in due set Non era un esordio facile sulla carta quello di Garbine Muguruza e non lo è stato, almeno per un set. Svetlana Kuznetsova ha fatto sudare la tennista di Caracas, campionessa due anni fa a Parigi, abile ad imporsi solamente al tie-break per 7-6 (7-0). Secondo set molto più soft per la Muguruza che ha liquidato la russa con un ...

Tennis - 100 anni di Roland Garros - quell'eroe aviatore : Nel 1912 il torneo, intitolato 'Campionato del Mondo su terra battuta', si trasferì allo Stade Francais di St. Cloud , dove era socio Roland Garros, , dove rimase, guerra Mondiale permettendo, fino ...

Tennis - Roland Garros - piove a Parigi : tutti gli incontri sospesi : Tennis I risultati in diretta piove ancora a Parigi e tutti i match sono stati sospesi: l'azzurro Paolo Lorenzi è sotto 2 set contro il bombardiere sudafricano Kevin Anderson , 6-1 6-2, , ma è avanti ...