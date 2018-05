Temptation Island Vip | i concorrenti pronti alla sfida?

ilnotiziangolo

: ??BOOM! #TemptationIslandVip a Simona Ventura Leggi l'anteprima di - davidemaggio : ??BOOM! #TemptationIslandVip a Simona Ventura Leggi l'anteprima di - preponismywife : @jaimelsnnister Figurati che neanche ricordavo che avesse fatto il tentatore a temptation island. Con la storia di… - burmiIIa : ma Temptation Island quando inizia ho bisogno di trash -

(Di giovedì 31 maggio 2018)Vip vedrà la luce solo il prossimo settembre, ma già abbiamo una certezza. Simona Ventura saràguida del reality con i volti noti dello spettacolo! Dopo essere stata oscurata dal recente palinsesto, Super Simo è pronta a ritornare in pista in un contesto del tutto diverso e familiare allo stesso tempo. Simona Ventura non è nuova ai reality eVip sarà un’occasione in più per ritornare a fare ciò che le riesce meglio: la conduttrice. Quali saranno invece i? Nulla di certo ancora, ma già appaiono i primi rumors.Vip pronto al debutto: quali saranno le coppie? In questi mesi è diventata sempre più insistente la voce di un possibile ritorno di Luca Onestini e Ivana Mrazova in tv. La coppia nata in un altro reality di Canale 5, deciderà di mettereprova la loro unione? Il successo registrato da One e Pipistrillu ...