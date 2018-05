Tassi USA | attesa una stretta dalla Fed

Tassi USA - nuovo rialzo a giugno : Teleborsa, - La banca centrale americana è disponibile a far correre l'inflazione, anche se temporaneamente, al di sopra del target di crescita del 2%. E' quanto risulta dai verbali dell'ultima ...

Borsa Milano resiste a cali banche - Tassi Bond Usa al massimo dal 2011 : Il chief strategist di Nordea Jan von Gerich sottolinea in una nota ai clienti che con il governo 'del cambiamento' , 'i problemi sottostanti dell'economia italiana, come mercato del lavoro poco ...

Dollaro sui massimi 5 mesi su Tassi USA - euro non risente politica... : Il Dollaro si mantiene in area massimo di cinque mesi sostenuto dai guadagni dei tassi Usa mentre l'euro non sembra turbato dalle notizie secondo cui un eventuale governo Lega-M5s sarebbe intezionato ...

Allarme di Goldman su economia Usa : Tassi al 3 - 6% nel 2019 : La conferma arriverebbe proprio dai dati del Dipartimento per il commercio che vedono un'economia Usa in crescita nel primo trimestre 2018, al 2,3%, un livello che va oltre le previsioni , ferme al 2%...

Tassi USA - Mester : forza economia consente altri rialzi : "Con una politica fiscale che da restrittiva sta diventando stimolante e con un livello di investimenti in crescita - ha spiegato Mester - anche l'equilibrio di breve termine dei Tassi di interesse ...

Tassi USA - Mester : forza economia consente altri rialzi : La Federal Reserve potrebbe dover alzare i Tassi di interesse, negli Stati Uniti, ad un ritmo più sostenuto rispetto al previsto, per un certo periodo di tempo, al fine di soddisfare i propri

Tassi USA - Mester : forza economia consente altri rialzi : La Federal Reserve potrebbe dover alzare i Tassi di interesse, negli Stati Uniti, ad un ritmo più sostenuto rispetto al previsto, per un certo periodo di tempo, al fine di soddisfare i propri ...

Per Bullard - Fed - Tassi d'interesse Usa già sulla neutralità : "L'economia sta funzionando abbastanza bene adesso", ha aggiunto. Per Bullard, che nel 2018 non è membro votante del Federal Open Market Committee , Fomc, la commissione della Fed che si occupa di ...

Trump fa schizzare petrolio sopra $71 - Tassi Bond Usa oltre il 3% : Jamie Dimon, AD di JP Morgan , sostiene che visti l'offerta di debito Usa che inonderà il mercato primario, il rafforzamento dell'economia, il surriscaldamento dell' inflazione e il ciclo di strette ...

Nuova crisi in Argentina - Tassi al 40% : fondi pensione Usa tremano : Con un'inflazione a 12 mesi al 25,4% , dati di marzo, , tra i livelli più alti al mondo , la potenza sudamericana farà fatica ad attrarre investimenti. Secondo Goldman Sachs la banca centrale ...

Borse tese per report lavoro Usa - volatilità e Tassi Bond al 3% : ... vale meno di 49 punti base, , con il titolo a due anni che rende ormai quasi il 2,5% in Usa, lancia un segnale di un rallentamento dell'economia . L'appiattimento della curva sotto lo 0,5%, spesso ...

Tassi USA al 3% - gestore : mercati non hanno nulla da temere : ... l'appiattimento della curva dei rendimenti e il surriscaldamento dell' inflazione hanno giocoforza alimentato la tensione in vista della prossima riunione di politica monetaria della Fed . Ora il ...

Il Pil Usa cresce più delle attese - +2 - 3% - : i mercati scommettono su Tassi in rialzo a giugno : Nel complesso, comunque, si tratta di dati solidi anche se smentiscono la profezia fatta lo scorso febbraio dal presidente della Fed, Jerome Powell, di un'economia più forte rispetto a dicembre. Ma, ...

Bce - Draghi : crescita Eurozona rimane solida e diffusa. Tassi invariati : La crescita dell'Eurozona dà segnali di 'moderazione' ma rimane coerente con le prospettive di ripresa dell'inflazione. Lo ha detto il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi ...