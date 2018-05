http://feedproxy.goo

: #Synology: DS1618+, il NAS più veloce al mondo: Milano, Italia, 31 maggio 2018 – Synology®… - giannifioreGF : #Synology: DS1618+, il NAS più veloce al mondo: Milano, Italia, 31 maggio 2018 – Synology®… - GaetanoCalabr87 : RT @smartworld_it: Synology presenta DS1618+: NAS a 6 vani veloce e performante per le piccole e medie aziende (foto) - impresacity : Synology DiskStation DS1618+, gestire i dati con velocità @Synology #nas #storage -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Milano, Italia, 31 maggio 2018 –® Inc. presenta DiskStation, un NAS 6-bay con Intel Atom® C3538. Pensato per appassionati e aziende medio-piccole,è la perfetta soluzione all-in-one per la gestione file, l’hosting di applicazioni, il backup dati e la collaborazione in tempo reale, tutto supportato da prestazioni eccezionali.è alimentato da un processore quad-core Intel Atom® C3538 e da un DDR4 4GB SODIMM non-ECC, espandibile fino a 32 GB nei SODIMM ECC. La capacità di archiviazione può essere aggiornata a 192TB con collegamento a due unità di espansione DX517, in grado di fornire alle aziende in rapida crescita una soluzione di archiviazione dati capace di evolvere insieme al loro business. “La competitività delle aziende moderne si basa anche sulla velocità alla quale sono in grado di generare, elaborare e usare i dati che guideranno ...