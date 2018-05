Stati Uniti - Trump impone i dazi su acciaio e alluminio

Venezuela e Cuba alleati contro gli Stati Uniti : Il nuovo presidente Cubano Miguel Díaz-Canel è arrivato stamattina in Venezuela per il suo primo viaggio all'estero con l'intenzione di incontrare il presidente Venezuelano Nicolas Maduro , suo ...

In libreria “Il Presidente è scomparso” il romanzo scritto dall’ex Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton : Arriva in libreria il 4 giugno in contemporanea mondiale e in Italia per Longanesi Il Presidente è scomparso, il romanzo scritto a quattro mani dall’ex Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e dall’autore più venduto al mondo, James Patterson. La morte di un agente americano della Cia in Algeria, l’esplosione di una grave crisi internazionale, la scomparsa dalla Casa Bianca del Presidente in carica: è questa l’atmosfera in cui si snoda il ...

Trump non si ferma : gli Stati Uniti impongono dazi all’Europa su acciaio e alluminio : I dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio da Europa, Canada e Messico scatteranno dalla mezzanotte di Washington. Lo ha annunciato il segretario al commercio Usa Wilbur Ross....

The 100 5 in pausa negli Stati Uniti - il sesto episodio slitta al 5 giugno : promo e trama : The 100 5 si prende una pausa. negli Stati Uniti, il sesto episodio della quinta stagione non è andato in onda stanotte, e slitta invece alla prossima settimana, cioè il 5 giugno. Si tratta del primo break che la serie distopica si prende, dopo il debutto sul network The CW, lo scorso 24 aprile. Dopo la messa in onda del sesto episodio, al momento pare che The 100 5 proseguirà senza più nessuna interruzione, fino al doppio finale di stagione dal ...

Pound - Mile - Foot : la guida essenziale per sopravvivere al tuo prossimo viaggio nel Regno Unito o negli Stati Uniti : Prima di viaggiare per le vacanze o addirittura trasferirti in un paese anglofono, in particolare nel Regno Unito o negli Stati Uniti, ci sono alcune cose che dovrai imparare. Non aspettarti quindi che tutto sia super easy ma preparati per i tuoi homework. ABA English, scuola d’inglese online con milioni di studenti in tutto il mondo, ha preparato per te la guida essenziale per trasformarti in un vero citizen anglofono ed evitarti ...

Tenore negli Stati Uniti. “Ora guadagno il quadruplo rispetto all’Italia - dove si lavora per sopravvivere” : “Me ne sono andato via dalla mia terra perché costretto da miseria e umiliazione”. Jonathan Cilia Faro ha 36 anni e fa il Tenore negli Stati Uniti. Sono passati 14 anni da quanto, in Italia, viveva “perennemente frustrato, tartassato da ogni tipo di pressione fiscale”. Perché quel che il mondo della musica italiana ha insegnato al 36enne di Ragusa è che per fare l’artista, nel Belpaese, devi abituarti a vedere “ragazzini di appena 18 ...

Perché ieri tutti gli Starbucks negli Stati Uniti erano chiusi : I dipendenti hanno partecipato a un corso contro il razzismo dopo che due clienti erano Stati arreStati in una caffetteria solo Perché neri The post Perché ieri tutti gli Starbucks negli Stati Uniti erano chiusi appeared first on Il Post.

Stati Uniti - prezzi delle case continuano a salire : Teleborsa, - I prezzi delle case negli Stati Uniti continuano a crescere. Secondo quanto rilevato dalla Standard & Poor's , nel mese di marzo, l'indice S&P case Shiller, che misura l'andamento dei ...

Stati Uniti - maxi tornado si abbatte sul Colorado. VIDEO - : Per gli esperti il fenomeno è una supercella, ossia un temporale caratterizzato dalla presenza di una bassa pressione in rotazione. Le autorità competenti hanno diramato un'allerta meteo sulla zona ...

Fca richiama 4.8 milioni di automobili negli Stati Uniti : Sono 4.8 milioni le automobili presenti sul mercato americano e richiamate dalla divisione locale di Fiat Chrysler Automobiles (Fca), per un aggiornamento necessario alla componente software che controlla in modo automatico la velocità delle vetture.In alcuni veicoli, secondo quanto ha spiegato la casa automobilistica, se l'accelerazione dovesse verificarsi simultaneamente con un cortocircuito, il conducente potrebbe non essere in grado di ...

Venezuela : checché ne dicano Stati Uniti e Ue - con Maduro ha vinto la democrazia : Non c’è Paese al mondo che abbia subito negli ultimi anni un più feroce e intenso attacco da parte dei poteri forti internazionali. Un attacco che si è sviluppato a vari livelli: 1. Politico, con il tentativo di isolamento promosso con il rovesciamento dei governi progressisti nel resto dell’America latina e le sanzioni immotivate da parte di Stati Uniti ed Unione europea. 2. Economico, con una vera e propria guerra ai ceti popolari ...

Stati Uniti - ordinativi di beni durevoli in calo più delle attese : In calo più delle attese gli ordinativi di beni durevoli americani. Nel mese di aprile , gli ordini si sono atteStati a 248,5 miliardi di dollari, evidenziando calo dell'1,7% rispetto al +2,7% rivisto ...