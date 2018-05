Uomini e donne - la ‘Star’ del programma Nilufar Addati ha preso in giro tutti : “Ho fatto la più grande stronzata della mia vita” : Caos a Uomini e donne. “Ho fatto la stronzata più grande dei miei vent’anni di vita. Ora il senso di colpa mi sta mangiando“, dice Nilufar Addati, una delle troniste dell’ultima edizione del programma. La ragazza, da corteggiatrice dell’ex tronista Mattia Marciano, a novembre scorso era stata promossa a volto di punta e dopo alcuni mesi di trono neanche aveva deciso di uscire dalla trasmissione al fianco di Giordano ...

Al via le riprese della seconda stagione di Tin Star. Dal 2019 in esclusiva su Sky Atlantic : Hanno preso il via a Calgary, in Canada, le riprese della seconda stagione di TIN STAR, la produzione originale Sky, creata da Rowan Joffe e prodotta da Kudos, con Tim Roth, Christina Hendricks, Genevieve O’Reilly e Abigail Lawrie. Tra i nuovi ingressi nel cast troviamo anche John Lynch (The Fall, Sliding Doors), Anamaria Marinca (The Missing, Mars) e Janessa Grant (The Handmaid's Tale</e...

Paulina Calahorrano - Star della musica latinoamericana - muore in un incidente a Milano : Paulina Calahorrano, star della musica latinoamericana, muore in un incidente a Milano La cantante, 42 anni, famosa sulla scena italiana e sudamericana, era stata estratta dalle lamiere dell’auto elettrica a noleggio centrata da un suv. E’ deceduta in ospedale Continua a leggere L'articolo Paulina Calahorrano, star della musica latinoamericana, muore in un incidente a Milano proviene da NewsGo.

Katherine Langford beauty look : trucco e capelli della Star di Tredici : Una grande prova acclamata da pubblico e critica, con il merito di aver posto l'attenzione su problemi come bullismo, emarginazione e violenza sessuale nel mondo degli adolescenti. Oggi al debutto ...

Genova - a giudizio il pm che voleva far arreStare l'ex marito della sua nuova compagna : Finisce con un rinvio a giudizio la storia del pm fiorentino Vincenzo Ferrigno, il sostituto procuratore che aveva chiesto gli arresti domiciliari per l'ex marito della sua nuova compagna. Il ...

PAULINA CALAHORRANO - Star della MUSICA SUDAMERICANA/ Morta a Milano in un incidente stradale : A soli 42 anni è Morta questa notte a Milano la cantante originaria dell'Ecuador PAULINA CALAHORRANO in un brutto incidente stradale, ecco cosa è successo(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:30:00 GMT)

5 Startup che stanno cambiando l'industria della musica : Al Primavera Soud di Barcellona cinque startup presentano le loro innovazioni per migliorare la vita e l'attività di chi lavora in campo musicale

5 Startup che stanno cambiando l’industria della musica : Roadie Tuner Il Primavera Sound non è fatto solo di musica. Il festival di Barcellona ha anche spazi per esplorare tecnologia e nuove imprese per gli addetti ai lavori. All’interno del Primavera Pro, ormai da cinque anni, si selezionano le migliori startup in ambito musicale provenienti da tutto il mondo per il Primavera Pro startups, il forum sull’innovazione organizzato dal festival in collaborazione con Seed&Click. ...

Chloe Ferry : la collezione di auto della Star di Geordie Shore e di Sam Gowland ti lascerà a bocca aperta : Mica male! The post Chloe Ferry: la collezione di auto della star di Geordie Shore e di Sam Gowland ti lascerà a bocca aperta appeared first on News Mtv Italia.

Masterchef Italia : dopo l'addio di Antonia Klugmann il lancio della versione All Stars : Antonia Klugmann lascia lo show ma una nuova edizione All Stars con i concorrenti delle passate stagioni è pronta a partire

Orti della salute per contraStare diabete e obesità : : salute: arrivano gli “Orti della salute” nelle città, per contrastare obesità e diabete. Firmato oggi l'accordo di programma con Health City Institute

Solo : A Star Wars Story è il film della saga con più basso incasso? : C’erano grandi aspettative nei confronti di Solo: A Star Wars Story, ma pare siano state deluse, principalmente sul fronte del box-office A oggi, infatti, quello diretto da Ron Howard risulta il film della saga dall’incasso più basso. In Italia è stato il più visto del weekend, ma con 1.866.000 euro di incasso, poco, se lo si suddivide per le 837 copie in cui è distribuito. Pare che anche negli Stati Uniti le stime siano inferiori ...

Tiziano Ferro è al lavoro sul nuovo album con una Star della musica internazionale : Indizio: ha collaborato anche con Justin Timberlake The post Tiziano Ferro è al lavoro sul nuovo album con una star della musica internazionale appeared first on News Mtv Italia.

Atletica – Golden Gala : le Star della Diamond League in arrivo a Roma : Tante star dell’Atletica attese a Roma per l’inizio della IAAF Diamond League 2018 Golden Gala Pietro Mennea, si scalda l’atmosfera. Le stelle della 38esima edizione del meeting dello Stadio Olimpico non sono più soltanto nomi nell’entry-list, ma una dopo l’altra, stanno arrivando a Roma. Giovedì 31 maggio daranno spettacolo nella quarto meeting della IAAF Diamond League 2018. Diversi dei big attesi allo Sheraton ...