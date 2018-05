Star Citizen | Cloud Imperium risponde alle critiche sul pack da 27mila dollari

Star Citizen : un nuovo pacchetto sblocca tutte le navi del gioco per "soli" 27 mila dollari : Cloud Imperium Games ha recentemente presentato il Legatus Pack per Star Citizen, un pacchetto dedicato ai finanziatori che permette, a chi lo acquista, di ottenere istantaneamente tutte le navi del gioco, inclusi gli optional. L'offerta è estremamente allettante sopratutto per gli appassionati del titolo, se non fosse che propone un prezzo d'acquisto leggermente superiore ai canonici 70€ a cui l'industria dei videogiochi ci ha ...

Star Citizen : pubblicati sei minuti di video gameplay dell'ultima versione del gioco : IGN condivide un nuovo video gameplay nel quale possiamo dare tutti un'occhiata all'ultimissima versione del gioco.Nel video possiamo osservare lo svolgimento di una missione piuttosto lineare, la quale richiede di rintracciare una cassa. La cosa che salta subito all'occhio è la qualità grafica, davvero elevata.Star Citizen, non serve neanche dirlo, è naturalmente ancora in sviluppo con Cloud Imperium che ha pianificato una nuova versione, la ...

L'Hercules Starlifter protagonista del nuovo video di Star Citizen : Star Citizen continua a crescere dopo l'uscita dell'Alpha 3.1 e Cloud Imperium Games ha rilasciato un nuovo video della serie Around the Verse.Come riportato da Dualshockers, il video introduce una nuova serie di navi, L'Hercules Starlifter di Crusader Industries, che arriverà in tre varianti, civile, militare e da combattimento. Inoltre, Star Citizen ha superato un altro traguardo importante nella campagna crowdfunding, ad oggi si contano oltre ...

Oltre due milioni di giocatori per Star Citizen - in programma la versione 3.3.0 nel terzo trimestre del 2018 : Tra le altre caratteristiche, questa versione verrà fornita con Environmental Blending Shader, Network Entity Streaming, Object Container Streaming, FoIP Integration, Cloud Tech e miglioramenti delle ...

Oltre due milioni di giocatori per Star Citizen - in programma la versione 3.3.0 nel terzo trimestre del 2018 : Cloud Imperium ha annunciato che Star Citizen ha superato due milioni di giocatori e, per celebrare il traguardo, sta rilasciando medaglie speciali per commemorare la dedizione e l'impegno dei fan. InOltre, il team ha aggiornato la propria roadmap, rivelando le finestre di lancio per le versioni 3.3.0, 3.4.0 e 3.5.0.Come riporta DSOGaming, secondo la roadmap, la prossima versione - 3.3.0 - è prevista per per il terzo trimestre del 2018. Tra le ...

Star Citizen : annunciato un weekend di prova gratuita dell'Alpha 3.1 : Vorreste avere un assaggio dell'esperienza offerta da Star Citizen ma i tempi di sviluppo del titolo di Robert Space Industries vi spaventano? Niente paura, gli sviluppatori hanno appena annunciato un weekend di prova gratuita durante il quale potremo pilotare alcune navi del gioco nello spazio di Star Citizen.Come riporta DSO Gaming la notizia è stata data nel corso di un podcast settimanale e potremo quindi giocare gratuitamente Star Citizen a ...

Disponibile l'Alpha 3.1 di Star Citizen - aggiunge l'editor dei personaggi e il segnale di soccorso : l'Alpha di Star Citizen si è recentemente aggiornata alla versione 3.1, e l'ultimo update pubblicato da Cloud Imperium Games e Robert Space Industries introduce una mole di nuove feature tra cui spiccano l'editor dei personaggi e il segnale di soccorso, con il quale potremo richiedere l'aiuto dei piloti nelle vicinanze.Come riporta VG24/7, le altre novità riguardano l'aggiunta dell'assistente mobiGlas, l'introduzione di un Intelligent Control ...

Star Citizen : uno sguardo alle navi e all'IA in combattimento nel nuovo video di Squadron 42 : Cloud Imperium Games ha rilasciato un nuovo video dedicato alla campagna per giocatore singolo di Star Citizen, Squadron 42, che vedrà tra i protagonisti Mark Hamill, attore famoso per aver interpretato Luke Skywalker nella trilogia originale di Star Wars (oltre che nel recente Gli Ultimi Jedi)Come riporta Dualshockers, il video inizia dando un aggiornamento su alcune delle navi e delle stazioni spaziali che saremo in grado di esplorare nel ...