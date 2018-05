SPY FINANZA Lo schianto che può farci diventare la Grecia | senza bisogno dello spread

SPY FINANZA/ L'Europa del Sud è pronta a saltare - la verità nascosta dallo spread italiano : Sono tanti i responsabili del rialzo dello spread. Non ci si accorge però che tutta L'Europa del Sud può saltare. MAURO BOTTARELLI.

SPY FINANZA/ Lega e M5s - gli alleati perfetti per le élites di Berlino - Parigi e Bruxelles : L'Italia si trova di fronte a una situazione difficile. La divisione che si è creata anche nell'elettorato non sembra far presagire nulla di buono.

SPY FINANZA/ Le mosse della Francia per comprarsi i gioielli italiani : La pace tra Usa e Cina è una brutta notizia per l'Europa, dove la Francia sembra pronta a evidenziare le debolezze dell'Italia per approfittarne.

SPY FINANZA/ Il siluro contro l'Europa che l'Italia non vede nemmeno : Usa e Cina non sembrano impegnate a combattersi. Semmai a danneggiare l'Europa. E l'Italia non si accorge nemmeno di quel che sta succedendo.

SPY FINANZA/ Gli allarmi che contano più dello spread italiano : Sui principali media sembra che la preoccupazione dei mercati sia l'Italia e la formazione di un Governo Lega-M5s, ma non è così.

SPY FINANZA/ I boomerang dell'Ue contro Lega e M5s : Non sembrano mancare macigni contro l'Italia da parte dell'Ue e delle élites, di cui il Financial Times è megafono. Ma con effetti controproducenti.

SPY FINANZA/ Isis - terrorismo e le emergenze che servono ai poteri forti : L'Isis torna a colpire in Francia. Per MAURO BOTTARELLI non siamo però di fronte a una guerra di religione, ma a un qualcosa che serve ai potenti.

SPY FINANZA/ Il nuovo 2011 da evitare per l'Italia : Le proposte economiche di Lega e M5s possono essere molto pericolose per l'Italia. Che dovrebbe invece approfittare di un'occasione importante.

SPY FINANZA/ Lo scontro Usa-Ue e il messaggio in codice per l'Italia : Europa e Stati Uniti sembrano sempre più lontani. In questa situazione l’Italia, dove sta per nascere un Governo Lega-M5s, rischia di rimetterci. MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 06:05:00 GMT)SPY FINANZA/ Le lotte di potere pronte a farci pagare il conto, di M. BottarelliBITCOIN E CO./ Le notizie che spiegano gli ultimi rialzi delle criptovalute, di G. Passali

SPY FINANZA/ Le lotte di potere pronte a farci pagare il conto : Ci sono diverse manovre che indicano l'esistenza di scontri tra le élites, che finiscono però per avere conseguenze solamente sulle popolazioni.

SPY FINANZA/ La guerra interna agli Usa che crea pericoli al resto del mondo : Negli Stati Uniti sembra essere in corso una guerra sotterranea e le mosse delle parti in causa potrebbero essere pericolose per il resto del mondo.

SPY FINANZA/ I nuovi segnali della tempesta in arrivo : Più che alle vicende politiche italiane bisogna prestare attenzione a quanto sta avvenendo intorno alle Banche centrali e ai mercati.

SPY FINANZA/ La realtà dietro la crisi dell'Argentina : L'Argentina è tornata a far parlare di sé per problemi di inflazione e di svalutazione del peso. Ma c'è qualcosa di molto più importante in gioco.

SPY FINANZA/ La nuova crisi è pronta - manca solo l'untore da accusare : Ci sono segnali preoccupanti circa lo scoppio di una nuova crisi. Tuttavia sembra che stavolta possa essere l'Europa a fungere da detonatore.