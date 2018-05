Spazio | l' astronauta Luca Parmitano sarà comandante dell' Iss

Spazio : l’astronauta Luca Parmitano al comando della Iss nella prossima missione : Quando l’astronauta italiano dell’Esa Luca Parmitano tornerà nello Spazio, il prossimo anno, sarà il comandante della Stazione Spaziale Internazionale nella seconda parte della sua missione. Ad annunciarlo è l’Agenzia Spaziale Europea. Luca è stato il primo degli astronauti dell’Esa selezionati nel 2009 per volare sulla Stazione Spaziale nel 2013 ed è rimasto in orbita per 166 giorni. Nel corso della sua missione ...

Spazio : l’astronauta Luca Parmitano al comando della Iss nella prossima missione : Quando l’astronauta italiano dell’Esa Luca Parmitano tornerà nello Spazio, il prossimo anno, sarà il comandante della Stazione Spaziale Internazionale nella seconda parte della sua missione. Ad annunciarlo è l’Agenzia Spaziale Europea. Luca è stato il primo degli astronauti dell’Esa selezionati nel 2009 per volare sulla Stazione Spaziale nel 2013 ed è rimasto in orbita per 166 giorni. Nel corso della sua missione ...

Astronauta sfortunato : porta la GoPro nello Spazio ma senza la scheda di memoria : "Houston abbiamo un problema", è la frase diventata epica e che ben si addice alla storia di questo Astronauta della Nasa . L'uomo era nello spazio a 400 chilometri di distanza da casa quando si ...

Dallo Spazio all'Himalaya : l'astronauta Maurizio Cheli conquista la vetta dell'Everest : Guardare quel pezzo di mondo dalla prospettiva inversa rispetto a quella che mi vedeva in quel momento con la mia macchina fotografica a pochi centimetri dal vuoto dello spazio. Ora posso finalmente ...

Dallo Spazio a Foligno - l'astronauta Paolo Nespoli si racconta a Rgunotizie : "Da quassù la Terra è bellissima, senza frontiere né confini". Così, il 12 aprile 1961, il cosmonauta sovietico Jurij Alekseevi Gagarin alla visione del nostro pianeta, senza nessuna retorica, ...

Spazio & Tecnologia - l’astronauta Malerba : il futuro “è trasmettere dati a grandi velocità” : “Space Fibre è il futuro: in un satellite ci sono tanti sottosistemi e la capacita’ di accumulare tanti dati che devono dialogare tra loro e quindi c’e’ bisogno di scambiare queste informazioni in modo sempre piu’ efficace e questa Tecnologia lo permette“, ha dichiarato il primo astronauta italiano Franco Malerba, a margine di un workshop sulle tecnologie spaziali promosso oggi dall’Università di Pisa. ...

Tumori - l’astronauta al compleanno dell’Int a Milano : Spazio e ricerca - due mondi vicini : Così lontani, eppure così vicini. Cosa hanno in comune lo spazio con la ricerca scientifica? Lo spiega Umberto Guidoni, classe 1954, primo astronauta europeo a visitare la Stazione spaziale internazionale. C’era anche lui fra gli ospiti che hanno partecipato oggi nel capoluogo lombardo alle celebrazioni del 90esimo compleanno dell’Istituto nazionale Tumori (Int). E agli occhi di un uomo innamorato da sempre dello spazio diventa ...

Spazio : l’astronauta Paolo Nespoli inaugura l’opera d’arte del Maestro Pistoletto : E’ in programma domani al centro Esrin dell’Esa, a Frascati, la presentazione dell’opera d’arte intitolata “Ritratto di Paolo Nespoli – Astronauta, Missione VITA 2017” del Maestro Michelangelo Pistoletto. Sarà presente anche l’astronauta italiano dell’Esa, Paolo Nespoli. L’Agenzia Spaziale Europea spiega che “il Maestro Pistoletto ha donato all’Esa quest’opera ...

Spazio : il tour dell’astronauta Paolo Nespoli si chiude con la visita ai piccoli pazienti del Gemelli : Al termine di ogni missione spaziale gli astronauti compiono un tour, toccando le maggiori città o i centri di ricerca che hanno collaborato alla realizzazione del volo, per condividere con il pubblico o con gli addetti ai lavori le esperienze vissute in orbita. Anche Paolo Nespoli astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) che ha volato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per la missione VITA dell’Agenzia Spaziale Italiana ...