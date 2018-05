Spazio | l’astronauta Luca Parmitano al comando della Iss nella prossima missione

meteoweb.eu

: RT @occhioallospot: Bel thread! Questa bimba, che ama lo spazio e vorrebbe divenire astronauta, si è accorta che i vestiti a tema sono solo… - Morgaine1967 : RT @occhioallospot: Bel thread! Questa bimba, che ama lo spazio e vorrebbe divenire astronauta, si è accorta che i vestiti a tema sono solo… - pinodifeo : #Spazio L'#astronauta #italiano @astro_luca #Parmitano sarà #comandante della #ISS #NEWS via @askanews_ita -> - arycorty : RT @occhioallospot: Bel thread! Questa bimba, che ama lo spazio e vorrebbe divenire astronauta, si è accorta che i vestiti a tema sono solo… -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Quando l’astronauta italiano dell’Esatornerà nello, il prossimo anno, sarà il comandanteStazione Spaziale Internazionaleseconda partesua. Ad annunciarlo è l’Agenzia Spaziale Europea.è stato il primo degli astronauti dell’Esa selezionati nel 2009 per volare sulla Stazione Spaziale nel 2013 ed è rimasto in orbita per 166 giorni. Nel corsosua‘Volare’ha condotto due passeggiate spaziali e raccolto dati per molti esperimenti che sono ancora in corso oggi. “Sono onorato che il programmastazione spaziale abbia scelto me per questo ruolo” ha scanditoche non ha nascosto l’umiltà con cui si accosta a questo ruolo. “Essere il comandante delle persone più preparate e abili dentro e fuori dalla Terra può essere scoraggiante. Mi vedo come un ...