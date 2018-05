Spazio | la SpaceShipTwo VSS Unity di Virgin Galactic supera il secondo test a pieni voti

meteoweb.eu

(Di giovedì 31 maggio 2018) LaVSSha spiccato di nuovo il volo. VSS Unity ha sorvolato il deserto del Mojave in California – lo scorso 29 maggio – a bordo del velivolo WhiteKnigtTwo, che ha provveduto a rilasciarla a circa 15.000 metri di quota. Successivamente – riporta l’ASI – Vss Unity ha acceso i suoi motori per 31 secondi raggiungendo l’altitudine massima di 34.900 metri ad una velocità pari a Mach 1.9. “Lo scopo del volo di oggi – si legge nella nota emessa da Virgin– è stato ampliare la comprensione delle prestazioni del sistema di controllo del velivolo per poter andare avanti verso la configurazione finale“. Il volo del 29 maggio è stato il 13° per Vss Unity, di cui quattro effettuati a bordo del White KnightTwo e sette in planata, senza l’ausilio dei motori.quanto dichiarato dal numero uno ...