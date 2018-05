Spagna | Rajoy verso le dimissioni per evitare Sanchez premier Decisivo il voto dei

Spagna : Sanchez a Rajoy - 'si dimetta' : ANSA, - MADRID, 31 MAG - "Si dimetta signor Rajoy, la sua permanenza alla guida del governo è dannosa per il nostro paese e un peso per il suo partito". Così il leader socialista Pedro Sanchez, ...

Spagna - si apre il dibattito sulla sfiduca a Rajoy : Spagna, si apre il dibattito sulla sfiduca a Rajoy Spagna, si apre il dibattito sulla sfiduca a Rajoy Continua a leggere L'articolo Spagna, si apre il dibattito sulla sfiduca a Rajoy proviene da NewsGo.

Spagna : al via dibattito su sfiducia a Rajoy - è suspence : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Spagna - l'ombra della paralisi : è il giorno più lungo di Rajoy : ... su un popolazione di 44 milioni, e per non avere protetto la Spagna dalla bufera finanziaria, ora è lui il presidente del Governo arrivato al capolinea, benché tutte le sue ragioni del mondo. Come ...

Spagna - venerdì voto su mozione sfiducia a premier Rajoy : Spagna, venerdì voto su mozione sfiducia a premier Rajoy Spagna, venerdì voto su mozione sfiducia a premier Rajoy Continua a leggere L'articolo Spagna, venerdì voto su mozione sfiducia a premier Rajoy proviene da NewsGo.

Governo socialista - elezioni o resistenza di Rajoy? Le scelte in Spagna : Roma. Il Parlamento della Spagna ha stabilito che giovedì 31 maggio e venerdì 1° giugno si deciderà il destino politico del capo del Governo, Mariano Rajoy. Nei due giorni avverranno, rispettivamente, la discussione e la votazione della mozione di censura presentata la settimana scorsa contro Rajoy

Sull'Europa pende anche la crisi in Spagna. Venerdì si vota la sfiducia a Mariano Rajoy : La presidenza del Congresso dei deputati di Madrid ha fissato a venerdì 1 giugno il voto sulla mozione di sfiducia presentata dal Psoe contro il premier conservatore Mariano Rajoy. Il dibattito inizierà giovedì con la presentazione del programma del candidato premier alternativo, il leader socialista Pedro Sanchez, che ha già ottenuto l'appoggio 'senza condizioni' del segretario di Podemos Pablo Iglesias. La mozione ...

Sull'Europa anche la crisi in Spagna. Venerdì si vota la sfiducia a Mariano Rajoy : La presidenza del Congresso dei deputati di Madrid ha fissato a venerdì 1 giugno il voto sulla mozione di sfiducia presentata dal Psoe contro il premier conservatore Mariano Rajoy. Il dibattito inizierà giovedì con la presentazione del programma del candidato premier alternativo, il leader socialista Pedro Sanchez, che ha già ottenuto l'appoggio 'senza condizioni' del segretario di Podemos Pablo Iglesias. La mozione ...

Spagna : venerdì voto su mozione sfiducia a Rajoy : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Spagna : venerdì voto su mozione sfiducia a Rajoy : La presidenza del Congresso dei deputati di Madrid ha fissato a venerdì primo giugno il voto sulla mozione di sfiducia presentata dai socialisti del Psoe contro il premier conservatore Mariano Rajoy, ...

Maxi corruzione - Rajoy in bilico e la Spagna torna nel baratro del voto : Quello di Albert Rivera, che tutti i sondaggi danno come prima forza politica, si è subito smarcato, per non restare schiacciato da un'alleanza a sinistra. 'Abbiamo bisogno di un esecutivo pulito e ...

Attese le dimissioni di Mariano Rajoy : Spagna al voto : Il caso Gurtel segna la fine di Mariano Rajoy. Lo scandalo di fondi neri e mazzette del partito popolare, sta

Spagna sull'orlo della crisi politica. Mozione di sfiducia per Rajoy dal Psoe - il premier resiste ma Ciudadanos preme : Le condanne per corruzione travolgono il partito popolare spagnolo. Si chiedono le dimissioni del premier. Crolla la borsa di Madrid e schizza in alto lo spread tra bonos e bund -

Spagna - Rajoy : "Non sciolgo le Camere" : 20.25 Il primo ministro spagnolo Rajoy ha dichiarato in una conferenza stampa che non convocherà elezioni anticipate. Il partito liberale Ciudadanos, suo principale alleato, gli ha chiesto di indire le elezioni dopo che il Partido Popular è stato riconosciuto colpevole di aver ricevuto fondi illegali nell'ambito di un procedimento per corruzione. Rajoy ha detto che "la mozione di sfiducia" presentata dal Psoe, socialisti, "va contro la ripresa ...