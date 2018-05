Spagna | governo in bilico Rajoy resiste

Governo socialista - elezioni o resistenza di Rajoy? Le scelte in Spagna : Roma. Il Parlamento della Spagna ha stabilito che giovedì 31 maggio e venerdì 1° giugno si deciderà il destino politico del capo del Governo, Mariano Rajoy. Nei due giorni avverranno, rispettivamente, la discussione e la votazione della mozione di censura presentata la settimana scorsa contro Rajoy

Perché in Spagna rischia di cadere il governo Rajoy : Roma. Mariano Rajoy, il grande sopravvissuto della politica spagnola, dopo aver resistito per oltre un decennio alla sfida dell’indipendentismo catalano, alla più grave crisi finanziaria del secolo e all’ascesa del populismo, rischia di cadere a due anni dalla fine della legislatura, colpito dagli s

Spagna - il governo Rajoy rischia. Psoe presenta una mozione di censura - Ciudadanos chiede elezioni anticipate : Guai in vista per il governo spagnolo guidato dal premier conservatore Mariano Rajoy. Il Psoe ha infatti registrato al Congresso dei deputati una mozione di censura contro Rajoy all'indomani della 'sentenza Gurtel' che ha condannato per corruzione il Partido Popular, lo stesso del capo del governo. La direzione socialista è stata convocata in sessione straordinaria dal segretario Pedro Sanchez. Il leader di Podmeos Pablo Iglesias ha ...

