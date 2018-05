Spagna | anche i baschi voteranno la sfiducia | ma Rajoy non ha intenzione di dimettersi

Ribaltone in Spagna : premier Rajoy verso la sfiducia. Al suo posto il socialista Sanchez : Non solo la politica italiana, anche quella spagnola dà spettacolo. Il premier conservatore Mariano Rajoy, protagonista della crisi catalana

Spagna - Rajoy verso le dimissioni per evitare Sanchez premier. Decisivo il voto dei nazionalisti baschi per la sfiducia : I cinque parlamentari del Pnv, il partito dei nazionalisti baschi, voteranno sì alla sfiducia contro il premier spagnolo Mariano Rajoy. E grazie alla loro partecipazione, decisiva per il successo della mozione voluta dal Psoe di Pedro Sanchez, il leader del Pp potrebbe essere costretto alle dimissioni. In quel caso, la Spagna sarebbe chiamata a nuove elezioni per la terza volta nel giro di quasi tre anni. L'articolo Spagna, Rajoy verso le ...

Spagna : Sanchez a Rajoy - 'si dimetta' : ANSA, - MADRID, 31 MAG - "Si dimetta signor Rajoy, la sua permanenza alla guida del governo è dannosa per il nostro paese e un peso per il suo partito". Così il leader socialista Pedro Sanchez, ...

Sull'Europa pende anche la crisi in Spagna. Venerdì si vota la sfiducia a Mariano Rajoy : La presidenza del Congresso dei deputati di Madrid ha fissato a venerdì 1 giugno il voto sulla mozione di sfiducia presentata dal Psoe contro il premier conservatore Mariano Rajoy. Il dibattito inizierà giovedì con la presentazione del programma del candidato premier alternativo, il leader socialista Pedro Sanchez, che ha già ottenuto l'appoggio 'senza condizioni' del segretario di Podemos Pablo Iglesias. La mozione ...

Sull'Europa anche la crisi in Spagna. Venerdì si vota la sfiducia a Mariano Rajoy : La presidenza del Congresso dei deputati di Madrid ha fissato a venerdì 1 giugno il voto sulla mozione di sfiducia presentata dal Psoe contro il premier conservatore Mariano Rajoy. Il dibattito inizierà giovedì con la presentazione del programma del candidato premier alternativo, il leader socialista Pedro Sanchez, che ha già ottenuto l'appoggio 'senza condizioni' del segretario di Podemos Pablo Iglesias. La mozione ...

Anche la Spagna nel mirino degli speculatori : Intanto il Premier Rajoy ha scritto su Twitter : "L'economia della Spagna cresce del 3% da diversi anni, il Governo è stato in grado di generare fiducia, credibilità e ripresa. È nell'interesse ...

Spread sale anche su Spagna e Portogallo : ANSA, - ROMA, 25 MAG - Lo Spread tra Btp e Bund resta in oscillazione in area 200 punti base, dopo aver toccato un picco a 201,2 punti base, mentre continua ad allargarsi anche il differenziale di ...

Sky Sport F1 HD (anche in 4K) Gp Spagna Diretta Esclusiva (10 - 13 Maggio 2018) : Più Gran Premi, più esclusive, più tecnologia: anche per il 2018 Sky Sport si conferma il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori, con la copertura assoluta dei due Mondiali di Formula 1 e MotoGP: in totale 40 gare in Diretta, di cui 28 in Esclusiva live, 7 in più rispetto alla passata stagione. E’ una nuova era per il Motorspo...

Kimi Raikkonen - GP Spagna 2018 : “Saremo veloci anche qui al Montmeló” : Una nuova vita sportiva per Kimi Raikkonen? Se lo chiedono gli appassionati della Formula Uno, valutando i risultati recenti del pilota finlandese della Ferrari. Il 17 ottobre saranno 39 le primavere, eppure i 3 podi ed il terzo posto del Mondiale 2018 piloti dimostrano che lo scandinavo c’è e vuole dimostrare tutto il suo valore anche nel quinto round del campionato in Spagna. Le ambizioni di Raikkonen sono alte sul tracciato ...

GP Spagna - Marquez la nuova esultanza è il twist twist. E sembrava anche un videogame : Fortnite è un gioco di sopravvivenza, uno di quelli ambientati un mondo - il nostro - post apocalittico e dove una tempesta devastante ha ridotto ai minimi termini la popolazione. Come se non ...

Andrea Dovizioso - GP Spagna 2018 : “Abbiamo fatto uno step in avanti. Possiamo anche pensare al podio” : Andrea Dovizioso partirà dall’ottava posizione nel GP di Spagna di domani. Il forlivese si è detto comunque soddisfatto della sua qualifica. “Sono contento dello step che abbiamo fatto“, ha dichiarato a Sky Sport MotoGP. “Stamattina non avevo margine. A me non piace giocare con la carena degli altri anni, cerco di evitarlo. Ma lo step che abbiamo fatto, in queste piste particolari come ad Austin, è buono. Ci siamo ...

Marc Marquez - GP Spagna 2018 : “Ho buone sensazioni - proverò a vincere anche qui a Jerez” : Reduce dal successo texano di Austin (Stati Uniti), Marc Marquez giunge in Spagna, per il quarto appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP, con fiducia e soddisfatto del lavoro svolto con la Honda. “Il feeling con la moto è stato molto positivo in Argentina e ad Austin. Qui a Jerez sarà diverso: pista molto più stretta e dovremo vedere a che livello siamo nel confronto con gli avversari. Abbiamo effettuato un test in inverno con ...

In Spagna entusiasmo - ma anche qualche critica : Di tono diametralmente opposto il quotidiano Sport che scrive ' Così si qualifica il Madrid: con un rigore negato e un regalo del Bayern ' , papera del portiere dei tedeschi, . A centro pagina le due ...

Spagna : anche la vittima ricorrerà contro sentenza : Un'ondata di sdegno percorre la Spagna e il mondo per la sentenza che ha condannato un branco di cinque uomini per "abuso", e non per "violenza", per lo stupro di una diciottenne, due anni fa a Pamplona. anche la difesa della vittima, dopo la ...