Sospese le ricerche della 42enne di Villanova scomparsa a Pianfei

Sono state Sospese le ricerche di due velisti - di cui uno italiano - dispersi nell'Atlantico da quattro giorni : Sono state sospese le ricerche del 53enne italiano Aldo Revello e del 31enne di origine rumena Antonio Voinea, i due velisti dispersi nell'Oceano Atlantico dal 2 maggio. L'ultimo segnale dal sistema satellitare della barca a vela Bright, su cui i due

Sub disperso nelle acque di Acitrezza - ricerche Sospese : pronto il robot : Oggi e, probabilmente anche domani, le ricerche in acqua del sub disperso durante un’immersione ad Acitrezza, restano sospese per avverse condizioni meteo-marine. I sommozzatori del Nucleo dei vigili del fuoco di Catania e del Nucleo di Reggio Calabria (questi ultimi venuti appositamente con un’attrezzatura speciale al seguito), stanno lavorando a terra sul Gps del proprietario del natante che porto’ in mare il sub, e stanno ...