SONDAGGI ELETTORALI POLITICI Voto subito | M5s in calo e Di Maio inverte la rotta

SONDAGGI ELETTORALI Politici/ Cottarelli e Mattarella bocciati : sovranità non si tocca : Sondaggi Politici Elettorali: ultime notizie, possibile Governo M5s-Lega, il programma e contratto convince ancora il 32,5% degli elettori. Salvini meglio di Di Maio tra i leader(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 17:04:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI/ Swg : vola la Lega (27 - 5%) - male Forza Italia e FdI nel centrodestra : SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: ultime notizie, possibile Governo M5s-Lega, il programma e contratto convince ancora il 32,5% degli elettori. Salvini meglio di Di Maio tra i leader(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:20:00 GMT)

SONDAGGI Politici Elettorali/ Cottarelli Premier non piace al 42% : il 50% vuole votare in estate : Sondaggi Politici Elettorali: ultime notizie, possibile Governo M5s-Lega, il programma e contratto convince ancora il 32,5% degli elettori. Salvini meglio di Di Maio tra i leader(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 14:53:00 GMT)

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ Governo Lega-M5s : il programma convince ancora? Per il 32% è l'unico possibile : SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: ultime notizie, possibile Governo M5s-Lega, il programma e contratto convince ancora il 32,5% degli elettori.

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ Governo Lega-M5s : il programma convince ancora? Per il 32% è l’unico possibile : SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: ultime notizie, possibile Governo M5s-Lega, il programma e contratto convince ancora il 32,5% degli elettori. Salvini meglio di Di Maio tra i leader(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 11:18:00 GMT)

SONDAGGI ELETTORALI Politici/ Voto anticipato : M5s-Lega assieme hanno il 90% dei collegi uninominali : Sondaggi Politici Elettorali, cosa succede con Elezioni anticipate? Ist. Cattaneo, Lega e M5s insieme straccerebbero Pd-Forza Italia nei collegi uninominali. Scelta Colle non convince(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 20:08:00 GMT)

SONDAGGI ELETTORALI - l’ascesa della Lega : è al 27% - quasi raggiunto il M5s ora sotto il 30% : Un vero e proprio boom della Lega dopo lo scontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla formazione del governo giallo-blu: questo indicano gli ultimi Sondaggi, con il Carroccio che ha raggiunto il 27,5% dei consensi, avvicinandosi al M5s, ora al 29,5%. Stabile il Pd al 19,4%.Continua a leggere

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ Voto anticipato - Demopolis : la Lega cresce ancora (24%) - stabile il M5S (32 - 5%) : SONDAGGI POLITICI ELETTORALI, cosa succede con Elezioni anticipate? Ist. Cattaneo, Lega e M5s insieme straccerebbero Pd-Forza Italia nei collegi uninominali in base a una rilevazione effettuata dall’Istituto fra il 22 e il 23 maggio il Movimento si attesterebbe al 32,5% dei consensi (confermandosi primo partito) mentre la Lega farebbe boom col 24%, in netta crescita rispetto al risultato dello scorso 4 marzo e contribuendo invece a ...

SONDAGGI ELETTORALI Politici/ Voto anticipato : Lega-M5s insieme ‘straccerebbero’ Pd-FI nei collegi uninominali : Sondaggi Politici Elettorali, cosa succede con Elezioni anticipate? Ist. Cattaneo, Lega e M5s insieme straccerebbero Pd-Forza Italia nei collegi uninominali(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 13:58:00 GMT)

SONDAGGI ELETTORALI politici : M5S in calo - va forte Lega Nord Video : Siamo ormai agli sgoccioli del mese di maggio ed Index Research ha pubblicato nuovi Sondaggi politici. Le intenzioni di voto ai partiti, rilasciate dall’Istituto di ricerche a pochi giorni dall’appuntamento con le elezioni amministrative in numerosi Comuni d’Italia [Video], mostrano una perdita da parte del Movimento 5 Stelle, anche se non esagerato rispetto alla settimana scorsa. Se si confrontano i dati con i risultati delle elezioni ...

SONDAGGI ELETTORALI politici : M5S in calo - va forte Lega Nord : Siamo ormai agli sgoccioli del mese di maggio ed Index Research ha pubblicato nuovi Sondaggi politici. Le intenzioni di voto ai partiti, rilasciate dall’Istituto di ricerche a pochi giorni dall’appuntamento con le elezioni amministrative in numerosi Comuni d’Italia, mostrano una perdita da parte del Movimento 5 Stelle, anche se non esagerato rispetto alla settimana scorsa. Se si confrontano i dati con i risultati delle elezioni politiche, ...

SONDAGGI ELETTORALI Politici : Lega boom al 25 - 4%/ M5s non cala - Pd e Berlusconi in crisi : Sondaggi Politici Elettorali, intenzioni di voto: Lega boom al 25,4%, non cresce il M5s e perdono terreno Pd e Forza Italia. Ultime notizie e novità sul Governo Conte(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 16:49:00 GMT)

SONDAGGI Politici Elettorali/ Conte - i primi atti del Governo Lega-M5s? Lavoro e Flat tax ‘battono’ Fornero : Sondaggi Elettorali Politici: ultime notizie e intenzioni di voto, centrodestra al 40%. Salvini cala di 1,4% in 7 giorni dopo l'accordo di Governo con il M5s. Quale sarà il primo atto?(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 15:00:00 GMT)

SONDAGGI ELETTORALI politici : flessione M5S - prende il volo Lega Nord Video : Il mese di maggio è agli sgoccioli e non c’è ancora un Governo in Italia. In attesa di scoprire cosa accadra', con la probabile alleanza tra Movimento 5 Stelle e Lega Nord, sono stati pubblicati nuovi Sondaggi politici. Le ultime intenzioni di voto ai partiti [Video] giungono da Tecnè. L’istituto di ricerche registra delle novita' al vertice, con una flessione da parte dei grillini, che scendono al di sotto della percentuale ottenuta in ...