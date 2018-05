Sondaggi | centrodestra al 41% | oggi avrebbe la maggioranza Ma se facesse il listone

Sondaggi POLITICI ELETTORALI/ Swg : vola la Lega (27 - 5%) - male Forza Italia e FdI nel centrodestra : SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: ultime notizie, possibile Governo M5s-Lega, il programma e contratto convince ancora il 32,5% degli elettori. Salvini meglio di Di Maio tra i leader(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:20:00 GMT)

Sondaggi Politici Elettorali : Centrodestra al 40%/ Salvini cala dopo Governo con M5s : -1 - 4% Lega in 7 giorni : Sondaggi Elettorali Politici: ultime notizie e intenzioni di voto, Centrodestra al 40%. Salvini cala di 1,4% in 7 giorni dopo l'accordo di Governo con il M5s di Di Maio (che guadagna) . la Lega passa da un 23,2% all’attuale 21,8%, perdendo in una sola settimana ben l’1,4% su scala nazionale. Guadagna, anche se pochissimo (0,7%) Forza Italia, mentre rimangono uguali sia FdI (4,8%) che NcI (0,6%): l’intero Centrodestra dunque passa da un ...

Sondaggi - Lega unica a crescere : è al 25%. Centrodestra oltre il 41. Scivolone M5s rispetto al 4 marzo (ma resta al 30) : “O si parte o si vota” dice Matteo Salvini e a dargli ragione sono i Sondaggi. Oggi, secondo l’istituto Noto Sondaggi per #Cartabianca, il Centrodestra tutto unito andrebbe oltre il 41 per cento, cifra che avvicina a una maggioranza parlamentare autonoma. resta il dubbio sull’eventuale riunione della coalizione dopo i tentativi della Lega di formare un governo con il M5s, ma il Centrodestra ha abituato negli anni che una ...

Sondaggio Noto - la Lega vola e porta il centrodestra al 41 - 5 per cento : Se si tornasse a votare oggi il centrodestra , grazie alla volata della Lega, avrebbe la maggioranza assoluta. E' quanto rivela un Sondaggio di Antonio Noto per Cartabianca su Raitre, diretto da ...

Sondaggi Elettorali Politici : boom Lega al 23%/ M5s in calo - Centrodestra supera il 40% : Sondaggi Politici Elettorali, le ultime intenzioni di voto: quanto dura il Governo Lega-M5s? Verso autunno 2018 per il 20% degli elettori, il contratto non convince(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 17:12:00 GMT)

Sondaggio Youtrend : se si torna al voto il centrodestra prende il 39 per cento : Il centrodestra vola. Nel Sondaggione illustrato da Lorenzo Pregliasco , Youtrend, in diretta a Omnibus , su La7 , la coalizione arriva infatti al 39 per cento , guadagnando due punti percentuali ...

Sondaggi Elettorali Politici : Centrodestra al 42%/ Governo Lega-M5s : per il 20% dura solo fino ad Autunno 2018 : Sondaggi Elettorali Politici, Fabbrica Politica: Centrodestra al 42%, M5s sotto al 30%. Quanto dura il Governo Lega-Di Maio? Per il 20% solo fino all'Autunno 2018(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 20:07:00 GMT)

I Sondaggi premiano il centrodestra : coalizione al 42% : Il centrodestra unito con le quattro formazioni vola al 42% e può ambire ad una maggioranza autosufficiente che renderebbe vantaggioso

Sondaggio Swg per Enrico Mentana - cambia il quadro : centrodestra in volto - la Lega 'vede' il M5s : Il primo Sondaggio Swg del TgLa7 di Enrico Mentana dopo la riabilitazione di Silvio Berlusconi, e nel giorno della frenata sul governo di Lega e Movimento 5 Stelle , cambia il quadro politico italiano.

Sondaggi - la Lega vola al 25 - 5% : così il centrodestra unito si avvicina al 40. M5s fermo al 32 - 1% - il Pd stabile al 19 : Lega e Cinquestelle trattano punto su punto il contratto di governo, ma con un occhio rivolto ai Sondaggi. Anche se Matteo Salvini sostiene che il tentativo di formare un esecutivo con i pentastellati sia segno di responsabilità e che si stia cercando di evitare di tornare al voto, se le due forze non dovessero trovare un accordo l’ipotesi di elezioni anticipate rimane in piedi. E sarebbe proprio il leghista, stando alle rilevazioni di Swg ...

Sondaggi politici : Lega Nord e Salvini trascinano il Centrodestra al 40% Video : Nuovo record per la coalizione di Centrodestra, ispirato dal trend positivo della Lega Nord del candidato premier Salvini. I Sondaggi politici della prima decade di maggio esaltano ulteriormente il Carroccio, pronto a siglare uno storico accordo con il M5S per la formazione del nuovo governo. In serata, Di Maio [Video] e il leader della prima forza politica del Centrodestra si incontreranno a Milano per trovare una quadra sui temi e sul nome del ...

Sondaggi elettorali - Lega in continua ascesa e centrodestra sopra il 40% : in calo il M5s : Gli ultimi Sondaggi - realizzati prima che venisse ufficializzata l'ipotesi di governo neutrale o ritorno al voto tra luglio e l'autunno - mostrano l'ascesa continua della Lega e l'aumento dei voti del centrodestra. Regge, seppure con qualche difficoltà, il Pd. In lieve calo il MoVimento 5 Stelle.continua a leggere

Sondaggi Politici : crescita Lega al 21% M5s al 33%/ Centrodestra 39% : nuovo voto batte Governo Salvini-Di Maio : Sondaggi Politici di Piepoli, intenzioni di voto e scenari di Governo: crescita Lega al 21%, M5s resta al 33%. Centrodestra sale al 39%, nuovo voto meglio dell'esecutivo Salvini-Di Maio(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 17:12:00 GMT)

Sondaggi - cresce la Lega. Il centrodestra è al 39% : cresce la Lega, fermo il M5S. Mentre il centrodestra unito è ora al 39% e quasi un terzo degli italiani. Lo sostengono i Sondaggi elaborati da Euromedia Research e Istituto Piepoli citati oggi da ...