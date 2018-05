Smoke and Sacrifice | Recensione | Trailer e Gameplay

Smoke and Sacrifice - recensione : I primi istanti in compagnia di Smoke and Sacrifice potrebbero rivelarsi disorientanti per l'esperto di survival che, con la creatura sviluppata da Solar Sail Games, si aspettava di respirare la stessa atmosfera che caratterizzò il bellissimo Dont' Starve, campione del genere, esponente ideale di una tradizione di titoli che ha lentamente conquistato una notevole fetta di pubblico tra PC e console.Il paragone con il successo firmato da Klei ...

Smoke and Sacrifice : disponibile un nuovo diario degli sviluppatori : Dopo circa una settimana dall'annuncio della data di uscita, Solar Sail Games e Curve Digital hanno pubblicato un video diario riguardo le differenti meccaniche del loro RPG Smoke and Sacrifice.Per chi non lo conoscesse, Smoke and Sacrifice segue le avventure di una madre che vive in una tranquilla cittadina che però nasconde un sinistro segreto, i genitori devono sacrificare il loro primogenito per far prosperare il villaggio. Il compito del ...