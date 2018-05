Smette di fumare a 114 anni | la storia di Fredie Blom | che dice di essere l’uomo più

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 maggio 2018) Arriva per tutti, prima o poi, il momento in cui davanti allo specchio si fanno i conti con se stessi, si fa un profondo respiro e si prende la sofferta, temuta ma non più rimandabile decisione. Perquel momento è arrivato oggi, all’alba dei 114: «Smetto di».è nato l’8 maggio del 1904 ad Adelaide, nella provincia del Capo Orientale in Sud Africa, non sa leggere né scrivere perché non ha frequentato le scuole e ha lavorato all’aria aperta come bracciante agricolo fino ad 80, quando ha deciso di andare in pensione. È felicemente sposato con Janetta, una donna di 30più giovane conosciuta durante una serata di festa e insieme hanno festeggiato le nozze d’oro dopo 18250 giorni l’uno accanto all’altra. Oggivive a Delft, una cittadina fuori Città del Capo in Sud Africa e gode ancora di tantissimi amici. Una di queste è la salute. Non ...