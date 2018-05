Sky e Mediaset | accordo storico sulla tv | cosa vedrete gratis

Premium su Sky : ecco i nuovi canali Mediaset inclusi nell’offerta del satellite : Sky, Mediaset Premium nuovi contenuti in arrivo da Mediaset Premium su Sky. A partire dai primi di giugno, sull’emittente satellitare arriveranno nuovi canali targati Mediaset, senza costi aggiuntivi sui listini, come effetto del duplice accordo commerciale siglato lo scorso marzo tra il Biscione e Sky. Dopo che, già nell’aprile scorso, su Sky si erano accesi i primi canali Premium, ora – a partire dal 4 giugno prossimo ...

Sky su Premium : ecco l’offerta dei canali satellitari sul digitale terrestre di Mediaset : Sky, Mediaset Premium Il duplice accordo commerciale tra Sky e Mediaset prosegue i suoi effetti nel cambiamento della geografia televisiva delle due emittenti. Su Sky, infatti, sono in imminente arrivo nuovi contenuti e nuovi canali targati Mediaset senza costi aggiuntivi sui listini. Al contempo, l’accordo siglato lo scorso marzo porterà nuovi canali Sky a pagamento anche sul digitale terrestre. Dopo che, già nell’aprile scorso, su ...

Arrow 6 - The Flash 4 e gli eroi DC di Mediaset sbarcano su Sky : i nuovi episodi anche on demand? : Dopo un mese passato completamente al buio e in balia di repliche o maratone, Arrow 6, The Flash 4, Supergirl 3, Legends of Tomorrow 3, Gotham 4 e tutte le serie Mediaset Premium, torneranno finalmente in onda dall'1 giugno. Fin qui niente di nuovi visto che, già nei giorni scorsi, vi avevamo annunciato la pausa e anche le rispettive date di ritorno alla messa in onda. Quello che molti ancora non sanno è che l'accordo Sky-Mediaset Premium ...

Standard DVB T2 : Per vedere Mediaset - Sky e RAI dovremo cambiare TV? : DVB T2 sarà il nuovo Standard per il digitale terrestre e sarà in vigore dal 2022. Quindi per quella data dovremo adeguarci. Scopriamo se serve una nuova TV o un decoder aggiuntivo DVB T2 dal 2022: Dovrò comprare la TV nuovo o un decoder? Il DVB T2 è il nuovo Standard per la visione dei […]

Se Vuoi Dare Disdetta Sky O Mediaset Premium Basta La PEC : Devi Dare Disdetta Sky o Mediaset Premium? Vuoi disdire il tuo abbonamento Sky o Mediaset Premium? Da oggi puoi Dare Disdetta a Sky o Mediaset Premium con una semplice PEC (Posta Elettronica Certificata). Non serve la raccomandata per inviare il modulo Disdetta Sky o Mediaset Premium Disdetta Sky o Mediaset Premium: Basta inviare una PEC Nuova guida dedicata a […]

Mediaset Premium e Sky - disdetta anche via Pec : La posta elettronica certificata, conosciuta anche con la sigla Pec, è quel sistema che consente di inviare e-mail con valore legale pari a quello di una raccomandata con ricevuta di ritorno . Per ...

Dal 5 giugno i canali Sky approdano sul digitale terrestre con Mediaset Premium : Fino a qualche anno fa poteva sembrare solo un’utopia per gli appassionati di sport, cinema e serie tv, poter avere accesso da un’unica piattaforma a tutti i contenuti di maggior successo, pagando un semplice abbonamento. Ma quella che poteva sembrare qualcosa di impossibile, è stato ufficializzato nel marzo scorso, quando Sky e Mediaset hanno siglato un importante accordo che avrebbe portato ad una partnership destinata agli amanti ...

Sandro Piccinini a Blogo : "La Champions mi mancherà - dopo 30 anni a Mediaset non vado in Rai o a Sky. Enrico Varriale tifoso del Napoli" : Liverpool per la Champions, Inter per il quarto posto, Crotone in Serie B. Questi i pronostici di Sandro Piccinini a poche ore dall'ultima giornata di Serie A. Blogo ha intervistato lo storico telecronista di Mediaset che tra qualche giorno partirà alla volta di Kiev per raccontare in diretta su Canale 5 la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool (con lui ci sarà la seconda voce Aldo Serena), in programma sabato 26 maggio. ...

Truffa IPTV per guardare Sky e Mediaset Premium : quali multe e rischi per gli abbonati : Sgominata ancora una volta la Truffa IPTV per guardare Sky e Mediaset a prezzi davvero irrisori: la Guardia di Finanza è impegnata in un'operazione per nuove ordinanze di custodia cautelare in tutta Italia, dopo aver sgominato una banda impegnata nel servizio illegale, con contatti presenti pure in Spagna, Germania e Svizzera. Una nuova operazione di ampio respito che mette di nuovo in evidenza i rischi che corrono i semplici abbonati ...

Mediaset Premium : Abbonamenti da 9 euro e partnership con Sky per il rilancio : Mediaset con la il calcio ormai perso per i prossimi 3 anni e senza motori, con il risicato palinsesto ci prova con prezzi sugli Abbonamenti per la stagione 2018 – 2019 che partono da soli 9,90 euro Prezzi Abbonamenti Mediaset Premium 2018-2019 da 9,9 euro Mediaset Premium è in piena crisi di risultati e per […]

Sky lancia IPTV - prezzi da 9.90€ - Digitale terrestre e molto altro : Mediaset Premium annientata o se la compra? : Sky rinnova il suo palinsesto per il triennio 2018-2021: Champions League, Formula 1, Moto GP e tutto lo sport, lancia l’IPTV, prezzi in abbonamento da 9.90 euro e sbarco sul Digitale terrestre. Serve altro per abbattere Mediaset Premium Sky è pronta ad impadronirsi di Mediaset Premium? E’ fattibile? Dopo 3 anni senza Champions League, Sky […]

Sky e Mediaset Premium si scambiano i canali : ecco la situazione : Sky e Mediaset Premium unite in modo tale da monopolizzare il mercato delle TV Pay per View? Ipotesi abbastanza lontana dalla realtà, almeno per il momento. Tuttavia qualcosa sta cambiando nel rapporto tra le due super potenze nel mercato televisivo a pagamento. Infatti, se prima c'era una guerra aperta tra le due emittenti, adesso sembra essere nato un principio di collaborazione. Non si sa a cosa sia dovuto questo cambiamento dei rapporti tra ...