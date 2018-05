Sinistra | prove di unità Da Leu lettera al Pd E una delegazione andrà alla

Il discorso di Giuseppe Provenzano a Sinistra anno zero - quel che dovrebbe essere il Pd : Non ho mai votato Pd. Eppure sono di Sinistra . Forse non l’ho mai votato proprio perché vengo dalla Sinistra . Mi è sempre parso un partito nato morto: una fusione a freddo tra democristiani e quasi-comunisti nata male e finita peggio. L’ha spiegato più volte benissimo Massimo Cacciari, che poi però (chissà perché) lo vota sempre. Anche se gli fa schifo. Ho votato più volte Italia dei Valori (Franca Rame al Senato, Luigi De Magistris alle ...

Prove generali per un nuovo centroSinistra : Maurizio Martina arriva al Centro congressi Cavour, a pochi passi dalla stazione di Roma Termini, poco prima delle 11. Sul palco, in quel momento, c'è Giuseppe Provenzano, organizzatore della kermesse "Sinistra anno zero", che questa mattina ha riunito il Partito democratico critico verso Matteo Renzi e alcuni esponenti di Liberi e Uguali. Il segretario reggente assiste in piedi all'intervento di Provenzano, membro della direzione ...