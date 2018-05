Sindaco Bologna | ' Boicottare JustEat e Foodora'

Bologna - aggressione omofoba in centro. Il Sindaco Merola : “Ignobile pestaggio aggravato da chi non ha prestato aiuto” : Uno studente inglese a Bologna in Erasmus è stato vittima di un’aggressione omofoba domenica sera, in piazzetta San Giuseppe, a due passi da via Indipendenza. Gli aggressori sono tre italiani, che si sono avvicinati in macchina e l’hanno prima insultato, poi picchiato e derubato, causandogli un trauma cranico e la rottura del setto nasale. Tutto perché a loro dire “aveva l’aria da frocio“, come riferisce Repubblica ...