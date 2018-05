Simone Inzaghi | matrimonio a Montalcino | testimone di nozze Alessia Marcuzzi

Lady Inzaghi - un addio al nubilato con l’ex di Simone : le sexy vacanze di Alessia Marcuzzi e Gaia Lucariello [GALLERY] : Alessia Marcuzzi e Gaia Lucariello insieme prima delle nozze di quest’ultima con Simone Inzaghi: l’addio al nubilato è in vacanza Alessia Marcuzzi è attualmente in vacanza con le amiche. Non si tratta però di semplici ferie, bensì dell’addio al nubilato di Gaia Lucariello. La bella bionda e Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, si sposeranno il prossimo 2 giugno e così è tempo di relax prima del grande giorno. Insieme ...

Calciomercato Napoli - Simone Inzaghi per il post-Sarri : il tecnico si porta Milinkovic-Savic - altri due colpi clamorosi per una squadra da sogno [FOTO] : Calciomercato Napoli – Sono ore caldissime in casa Napoli, in particolar modo tiene banco la questione panchina, la strada sembra ormai tracciata con l’addio del tecnico Maurizio Sarri, l’allenatore sta valutando l’offerta faraonica dello Zenit ma il rapporto con il presidente De Laurentiis sembra ormai compromesso, la strada più probabile al momento sembra quella che porta al Chelsea. Il numero uno azzurro ha già ...

De Vrij : annuncio a sorpresa di Simone Inzaghi : “Stefan de Vrij ha lavorato bene, sono sicuro che vorrà lasciare un segno profondo alla Società, ai tifosi ed ai compagni e vorrà far capire all’Inter che difensore di spessore avrà per i prossimi cinque anni”. annuncio a sorpresa in conferenza stampa da parte di Simone Inzaghi, il quale probabilmente ha deciso di schierare De Vrij nella gara di domani. Le sue parole sembrano lasciar intendere che l’olandese giocherà, ma mai dire mai, il tecnico ...

Lazio - caso De Vrij : annuncio a sorpresa di Simone Inzaghi! : Stefan de Vrij alle prese con il ben noto caso relativo al suo impiego nella prossima gara contro l’Inter, la sua futura squadra di club “Stefan de Vrij ha lavorato bene, sono sicuro che vorrà lasciare un segno profondo alla Società, ai tifosi ed ai compagni e vorrà far capire all’Inter che difensore di spessore avrà per i prossimi cinque anni”. annuncio a sorpresa in conferenza stampa da parte di Simone Inzaghi, il quale ...

Lazio-Inter - la conferenza stampa di Simone Inzaghi LIVE : Vietato sbagliare: la Lazio vuole la Champions League. Servirà una super prestazione dei biancocelesti per fermare l'impeto dell'Inter di Spalletti, desiderosa di portare a casa i tre punti dall'...

Fidarsi o no di De Vrij? Il grande dubbio di Simone Inzaghi : Il match dell'Olimpico di domenica sera, che vedrà affrontarsi Lazio e Inter, sarà decisivo per la qualificazione alla prossima fase a gironi della Champions League. Proprio per questo, sia Simone Inzaghi che Luciano Spalletti, non possono assolutamente permettersi errori che rischierebbero di compromettere tutto ciò che di buono è stato fatto fino ad ora. Se il tecnico toscano sembra avere pochi dubbi di formazione, il biancoceleste, invece, ha ...

Premio Beppe Viola a Simone Inzaghi e Lorenzo Pellegrini : Sono l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, e il giocatore della Roma, Lorenzo Pellegrini, i vincitori del Premio Aics di cultura sportiva ‘Beppe Viola’ giunto alla sua 35esima edizione. La cerimonia è avvenuta presso il Salone d’Onore del Coni alla presenza del n.1 dello sport italiano, Giovanni Malagò, anch’esso premiato. Tra i giornalisti insigniti del riconoscimento Marco Lollobrigida (Rai), Fabio Massimo ...

'Beppe Viola' : lunedì al Coni riconoscimento a Simone Inzaghi e Lorenzo Pellegrini : Quest'anno il premio 'Beppe Viola', giunto alla sua 35esima edizione, incorona le squadre capitoline. Saranno infatti Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma e Simone Inzaghi, allenatore della ...

Panchina Lazio - parla Pippo Inzaghi : “Simone al Napoli? Ecco cosa dico” : Panchina Lazio – La Lazio sta disputando una stagione veramente importante, si è messo in mostra il tecnico Simone Inzaghi, finito nel mirino di due big come Napoli e Juventus. Intervistato da Tiki Taka il fratello Filippo ha dato importanti indicazioni: “Deve pensare a questo finale di stagione e al suo matrimonio in programma il prossimo 2 giugno. Io sono il testimone ma se dovessi giocare i playoff non so neanche se riuscirò ad ...

Lazio da sogno - è il grande miracolo di Simone Inzaghi : 100 & lode per mister rivelazione : E’ una Lazio da sogno in serie A: Simone Inzaghi ieri sera a Firenze ha festeggiato la 100ª panchina biancoceleste con una vittoria incredibile, 3-4 sul campo della Fiorentina che non perdeva dalla partita con la Juventus di oltre due mesi fa. Con 79 reti realizzate, la Lazio ha il miglior attacco della serie A ed è in competizione addirittura con Roma e Inter per conquistare un posto utile nella prossima Champions League: nessuno ci ...

Panchina Lazio - Tare si sbilancia sul futuro di Simone Inzaghi : Panchina Lazio, i biancocelesti in campo per la gara di Europa League contro il Salisburgo, importanti indicazioni di Tare su Inzaghi ai microfoni di Sky: “Noi abbiamo grandi progetti con lui. Inzaghi è legato alla Lazio da un lungo contratto e lo abbiamo bloccato da tutte le parti: ovunque lui si giri vede la faccia mia e di Lotito. Nani? Abbiamo parlato con lui qualche settimana fa, è un giocatore che stimiamo. E’ stato sfortunato a ...

LIVE Pagelle Salisburgo-Lazio - Europa League in DIRETTA : Simone Inzaghi sceglie Milinkovic-Savic e Immobile : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Salisburgo-Lazio, ritorno dei quarti di finale di Europa League alla RedBull Arena. I biancocelesti sono reduci dal 4-2 dell’andata, partita in cui avrebbero meritato una vittoria con margine ancora più ampio. Il 4-2, ovviamente, non li mette al sicuro anche considerando quanto fatto negli ultimi due giorni da Roma e Juventus, che hanno rimontato più di due gol di scarto, anche se ...

LIVE Pagelle Salisburgo-Lazio - Europa League in DIRETTA : Simone Inzaghi sceglie Felipe Anderson e Immobile : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Salisburgo-Lazio, ritorno dei quarti di finale di Europa League alla RedBull Arena. I biancocelesti sono reduci dal 4-2 dell’andata, partita in cui avrebbero meritato una vittoria con margine ancora più ampio. Il 4-2, ovviamente, non li mette al sicuro anche considerando quanto fatto negli ultimi due giorni da Roma e Juventus, che hanno rimontato più di due gol di scarto, anche se ...

Salisburgo-Lazio - la conferenza di Simone Inzaghi LIVE : Il 4-2 dell'andata tiene la Lazio in una posizione di vantaggio rispetto al Salisburgo, ma servirà una partita concentrata, contro un avversario temibile. I biancocelesti hanno alla portata le ...