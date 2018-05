Sicilia | dall' 1 al 3 giugno torna la transumanza

Sicilia - l’imprenditore minacciato dalla mafia assolto per abusivismo edilizio : Aveva acquistato la villa del boss di Cosa nostra all’asta. Prima l’avevano minacciato. Poi gliel’avevano sequestrata accusandolo di abusivismo edilizio. Un’accusa dalla quale il giudice Giuseppina Turrisi lo ha assolto perché il fatto non sussiste, ordinando la restituzione dell’immobile sequestrato. Cinque anni ci sono voluti perché la vicenda giudiziaria di Gianluca Calì arrivasse a un esito positivo. Una ...

Vienna Cammarota : “Invitiamo tutti i Siciliani a partecipare alle Giornate Nazionali indette dalle Guide Ambientali Escursionistiche” : “Questo viaggio che sta conducendo Vienna Cammarota lo giudico davvero significativo perché da un lato ripercorre i vecchi percorsi che anche Goethe seguì nel corso del suo periplo in Italia ed in Sicilia in particolare, ma perché rappresenta un ritorno al viaggio in maniera molto lenta e quindi in maniera molto attenta ai luoghi, attenta a quelle che sono le caratteristiche culturali. E’ un segnale molto positivo. Vienna è un simbolo che noi ...

Golf - Rocco Forte Sicilian Open 2018 : Mike Lorenzo-Vera balza al comando a un giro dalla fine. Bene Andrea Pavan e Francesco Laporta! : Cambio della guardia in testa al Rocco Forte Sicilian Open 2018. A un giro dalla fine al comando della classifica troviamo il francese Mike Lorenzo-Vera, balzato in vetta al leaderboard al termine di una giornata da incorniciare, in cui ha piazzato ben otto birdie senza alcun colpo perso. Un round in 63 che gli ha così permesso di diventare leader con 18 buche da giocare, con un totale di -15 e due colpi di vantaggio sulla concorrenza. Domani ...

Il vero Giro d’Italia è partito dalla Sicilia : Oggi sull’Etna si conclude la tre giorni di tappe Siciliane del Giro d’Italia numero 101. Quello che verrà ricordato per la partenza da Israele per una mossa dettata da questioni meramente economiche che, in tempo di vacche magre, sono condivisibili e, anche se fino a un certo punto, necessarie. La mia sensazione, oggi che si correrà la sesta tappa del Giro è che la vera grande partenza della corsa sia stata martedì 8 maggio da ...

Dalla Sicilia a Roma Torna il Disability Pride : Spettacoli d'intrattenimento saranno accompagnati Dalla lettura di alcuni articoli della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone Disabili, unendo le celebrazioni a momenti di riflessione. A guidare ...

Si riparte dalla Sicilia - tappa per Ulissi : Da Israele all'Italia, un viaggio di rientro complesso e complicato per la maestosità della carovana rosa, per il materiale da trasportare, ma tutto fila via alla perfezione. Anche questo è il Giro d'...

Giro d'Italia - si riparte dalla Sicilia con Dennis in rosa. Primi arrivi in salita : Il Giro è sulle strade di casa. Si parte dalla Sicilia dove domani scatta la prima settimana della corsa rosa in Italia. Dopo la tre giorni in Israele si riparte con l'australiano Rohan Dennis della ...

Premio Nike a donne di Sicilia - dalla musica al giornalismo : ... campionessa italiana di booling." Abbiamo selezionato ha detto il presidente del Rotary Palermo Monte pellegrino, Nino Morisco le eccellenze del mondo femminile isolano, che si sono distinte nelle ...

Dalla Sicilia all'Emilia : l'Aidp onlus Milazzo-Messina alla cena di solidarietà a Modena : ... sono molto contento di fare la mia prima uscita da Presidente in occasione di questa meravigliosa serata, c'è molta partecipazione a testimoniare l'interesse che abbiamo nel mondo del volontariato ...

Sicilia - ok all’emendamento per giornalisti minacciati : 200mila euro per chi è stato danneggiato dalla mafia : Stop ai finanziamenti per l’Istituto superiore di giornalismo, via libera a quelli per i giornalisti minacciati. L’Assemblea regionale Siciliana ha approvato un emendamento di Claudio Fava che sposta 200mila euro previsti in finanziaria per il risanamento dell’Istituto superiore di giornalismo a un fondo per i cronisti che hanno subito minacce e danneggiamenti dalla mafia. “Duecentomila euro non saranno più sprecati per ...

Corruzione - indagine tra il Belgio e la Sicilia : l’ex di Publitalia e quei bonifici dalla Romania all’eurodeputato La Via : dalla procura di Bruxelles è arrivato fino al tribunale di Sciacca, in provincia di Agrigento. Il motivo? Il giudice Michel Claise sta conducendo un’inchiesta per Corruzione, riciclaggio, abuso e falso. Un’indagine che parte dal Belgio, passa dalla Romania, e arriva fino in Sicilia. Dove alla fine spunta anche il nome di Giovanni La Via, europarlamentare di Forza Italia che però nega ogni coinvolgimento. A raccontare ...

Sicilia : Ars - stralciati 33 articoli dalla finanziaria (2) : (AdnKronos) - In particolare sono stati stralciati gli articoli 19, 24 commi 4 e 5, 29 comma 2, 35 comma 8, 107 e 116, "in quanto presentano profili di incostituzionalità", spiega la Presidenza dell'Ars. Ma anche "l’articolo 88, in quanto la materia deve essere affrontata in un apposito disegno di l

Sicilia : Ars - stralciati 33 articoli dalla finanziaria : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - L'aula dell'Assemblea regionale Siciliana è stata rinviata a giovedì prossimo alle ore 13 per dare il via alla discussione della legge finanziaria. Questa sera l'aula, presieduta dal Presidente vicario dell'Ars Roberto Di Mauro, ha incardinato la manovra. Sono 33 gli a

