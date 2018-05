Si tratta di nuovo per il governo Conte

La nottata di trattative per il nuovo governo. Il nodo è sempre Savona : Quel che trapela però è che l'ipotesi di uno spostamento di Savona dal ministero dell'Economia ad un altro ministero non sarebbe gradita dal segretario del Carroccio. 'Non capisco perché dovremmo ...

La nottata di trattative per il nuovo governo. Il nodo è sempre Savona : Nella Lega a guidare la mediazione con i 5 stelle, riferiscono diversi parlamentari del Carroccio, è Giancarlo Giorgetti. Il partito di via Bellerio ha smentito qualsiasi incontro tra Giorgetti e il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ma - sottolineano le stesse fonti - c'è un confronto aperto sul ruolo di Savona. La proposta di Giorgetti sarebbe quella dello spacchettamento del ministero dell'Economia. Alle Finanze ...

Mattarella prende tempo - Cottarelli non scioglie la riserva : si tratta di nuovo per un governo politico | Spread in calo : Quirinale e Cinquestelle hanno ricominciato a parlarsi in cerca di uno sblocco della crisi. Il nodo è sempre Salvini che non vuole cambiare il ministro dell'Economia. Castelli (M5s): "Stupisce che Savona non abbia ancora fatto passo indietro"

Economia - esteri e infrastrutture : le tre caselle-chiave nella trattativa per il nuovo governo : Il combinato disposto del difficile equilibrio fra i partiti e della dialettica con il Quirinale fa di questa partita una sorta di battaglia campale prima del varo dell'esecutivo

Nuovo vertice tra Di Maio e Salvini : si tratta ancora sul capo del governo : È iniziato ora l’incontro tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5S Luigi Di Maio a Montecitorio. Sul tavolo, il nome o la rosa di nomi da indicare al Colle per la guida del governo. ...

M5S e Lega trattano sulla flat tax - al via nuovo vertice Salvini-Di Maio : La Lega spinge per un nome terzo, una specie di Giacinto della Cananea di destra, il M5S non vuole invece un nome alla Monti e preferirebbe un personaggio dalla caratura più politica.

Ilva - salta la trattativa. Calenda : Per nuovo Esecutivo un grosso problema : Teleborsa, - Alta tensione sulla vicenda Ilva. Ieri 10 maggio, il Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda ha abbandonato il tavolo delle trattative passando il dossier Ilva al nuovo Governo. ...

A che punto è la trattativa per il nuovo governo : "Passi avanti significativi", spiegano Matteo Salvini e Luigi Di Maio dopo il nuovo faccia a faccia di questa mattina. I due leader potrebbero tornare a vedersi già domani o nella giornata di sabato. Sicuramente entro domenica dovranno raggiungere la quadra, sia sulla squadra di governo che sul programma: è quella, infatti, la dead line fissata dal Colle. Ma è ancora impasse sul premier e sul ruolo ...