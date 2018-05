Si deve sognare ma all' italiana

ilgiornale

(Di giovedì 31 maggio 2018) Il meraviglioso fumetto del mercato è una di quelle cose che non si possono togliere all'italiano medio. Altrimenti ci resta male davvero. Indro Montanelli, direttore amante dello sport, ci diceva sempre di darci dentro e regalare qualche sogno. Ecco, qui il problema è come far: il calcio italiano non ha gran danari in tasca. La Juve lavora di fino, parte sempre da ...