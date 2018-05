Shields e Hogue stendono Venezia | Trento in finale

tuttosport

: RT @TheOnlyMAM: Vendetta sportiva completata su Venezia; in una serie ancora piú intensa di quella della scorsa finale, Sutton, Hogue, Forr… - DalaiMahatma : RT @TheOnlyMAM: Vendetta sportiva completata su Venezia; in una serie ancora piú intensa di quella della scorsa finale, Sutton, Hogue, Forr… - pietroppeter : RT @TheOnlyMAM: Vendetta sportiva completata su Venezia; in una serie ancora piú intensa di quella della scorsa finale, Sutton, Hogue, Forr… - parallelecinico : RT @TheOnlyMAM: Vendetta sportiva completata su Venezia; in una serie ancora piú intensa di quella della scorsa finale, Sutton, Hogue, Forr… -

(Di giovedì 31 maggio 2018) LA CRONACA - In gara4ha provato a scappare via nel primo tempo, chiuso 36-41, ma come spesso è accaduto in questa serie la Dolomiti Energia ha trovato il ritmo giusto dopo l'intervallo lungo.