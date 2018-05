Seripola | riapre il porto romano

romadailynews

(Di giovedì 31 maggio 2018) Finalmenteal pubblico, dopo l’alluvione del 2012, l’area archeologica dia Orte, sede di un importantesul Tevere, in uso tra il III a .C. e il XII d. C. Grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale di Orte, all’impegno dell’associazione culturale Veramente Orte e alla sinergia con la Soprintendenza, il visitatore potrà passeggiare tra le botteghe, i magazzini e le terme dell’antico, un tempo brulicante di vita, e affacciarsi sul Tevere che ancora ne lambisce i resti monumentali. Per gli appassionati sarà possibile risalire il fiume in canoa e approdare direttamente all’interno del. Apre i lavori il soprintendente Margherita Eichberg; a seguire il funzionario archeologo della Soprintendenza Flavia Trucco, il sindaco di Orte Angelo Giuliani e l’assessore al Turismo Claudia Paolessi. Intervengono il funzionario archeologo responsabile ...