Tredici 2 batte The Crown - la Serie teen di Netflix è la più vista a soli tre giorni dalla pubblicazione : Tredici 2 è un successo assicurato per Netflix. Nielsen, compagnia americana che si occupa di rilevare i dati d'ascolto, ha svelato il numero di visualizzazioni della seconda stagione della serie drama, confermando la popolarità di questo prodotto. Come scrive IndieWire, il primo episodio di Tredici 2 è stato visto da una media di 6.1 milioni di utenti a soli tre giorni dalla pubblicazione. Numeri che non sono nulla se paragonati a quelli ...

La Serie tv THE STATE arriva in Italia : cast - trama e anticipazioni : C’è grande curiosità per l’arrivo in Italia della serie tv The STATE trasmessa con grandissimo successo in Inghilterra: ecco trama, cast e anticipazioni L’attesa è finita. Finalmente è arrivata anche in Italia la serie tv THE STATE. Scopriamo di cosa parla, la data di messa in onda e il cast di una serie più attese di quest’anno. The STATE serie tv: quando inizia Il countdown è ufficialmente terminato. THE STATE è ...

The Rain 2 si farà : rinnovata la Serie Netflix per una seconda stagione : The Rain 2 ci sarà. La seconda stagione della serie Tv Netflix di origine danese è una conferma del successo ottenuto con il primo capitolo, una creatura firmata da Jannik Tai Mosholt, Christian Potalivo e Esben Toft Jocobsen. The Rain 2 verrà prodotta a fine anno, per un lancio previsto per il 2019. The Rain 2, nuovi episodi in arrivo Il vice presidente di International Original di Netflix ha sottolineato di essere entusiasta di poter ...

Cast e personaggi di The State : la Serie inglese sull’Isis che “entra” nel Califfato sbarca su Focus il 30 maggio : Focus ha preso vita solo qualche giorno fa ma è già pronta ad ospitare Cast e personaggi di The State la serie tv britannica che entra nel Califfato e racconta l'Isis attraversando la mente di chi vive il culto della morte. Al centro della storia c'è la vita di quattro giovani musulmani britannici che, decidi ad unirsi alla Jihad, partono per la Siria. Questo è l'incipit della serie che sbarca oggi, 30 maggio, in chiaro su Focus a partire ...

Bethesda annuncia Fallout 76 - nuovo capitolo della Serie : Dopo averci tenuto sulle spine per quasi 24 ore con un misterioso teaser, Bethesda ha presentato solo qualche minuto fa Fallout 76, un nuovo capitolo della serie che smentisce quindi le ipotesi di una remastered in lavorazione negli studi del publisher.Il reveal completo di Fallout 76 avverrà soltanto all'E3 2018 ma Bethesda ha solleticato la curiosità dei fan pubblicando un brevissimo video che mostra gli interni del Vault 76, che a questo ...

The State - su Focus la Serie che racconta l'Isis dal punto di vista di chi vi entra a far parte : ...

Jamie Dornan da The Fall alla nuova Serie BBC Death and Nightingales con lo stesso sceneggiatore : Jamie Dornan torna a lavorare con lo scrittore di The Fall allan Cubitt e con la BBC per una nuova serie tv basata su uno dei romanzi più popolari d'Irlanda degli ultimi 30 anni. L'attore, celebre per il ruolo di Christian Grey nella trilogia di Cinquanta Sfumature, è stato scritturato per un ruolo da protagonista accanto a Matthew Rhys in un adattamento televisivo di Death and Nightingales, il romanzo del 1992 di Eugene McCabe. La trama ...

The Walking Dead : Andrew Lincoln lascia la Serie tv durante la stagione 9? : C'è aria di grossi cambiamenti per The Walking Dead , la serie di grande successo sia in America che in Italia. Non c'è ancora una conferma ufficiale da parte del network di riferimento, ma sembra ...

Margaret Atwood rivela di non avere poteri decisionali su The Handmaid’s Tale - ma è contenta della Serie : Il suo nome è tornato alla ribalta da quando lo scorso anno Hulu ha lanciato una (ormai celebre) serie tv tratta dal suo romanzo The Handmaid's Tale, ma l'autrice Margaret Atwood ha di recente dichiarato di non avere alcun potere decisionale sull'adattamento del suo lavoro. Nonostante questo, si è detta soddisfatta del lavoro che il team creativo ha svolto per dare vita alla serie. "Penso che sarebbe stato stupido prendersela perché le cose ...

The Walking Dead - Andrew Lincoln lascia la Serie dopo la nona stagione? : Non c'è più il The Walking Dead di una volta, la serie che lanciò la moda del futuro post-apocalittico in tv, in cui "il vero pericolo non sono gli zombie ma gli esseri umani". Il vero pericolo per il futuro della serie, piuttosto, sembra essere il cast, che sta pian piano abbandonando lo show: l'ultimo attore a voler dire addio alla serie, stando a quanto riporta Collider, sarebbe addirittura il protagonista, Andrew Lincoln.L'interprete ...

Andrew Lincoln abbandonderà The Walking Dead dopo la nona stagione : addio a Rick - o fine della Serie? : Sembra proprio che dopo The Walking Dead 9 dovremo salutare per sempre Rick Grimes, visto che la prossima sarà l'ultima stagione del suo interprete Andrew Lincoln: come riporta Collider, l'attore abbandonerà il cast della serie AMC dopo la prossima stagione. Dalla stessa fonte si apprende, come se non bastasse, che Lincoln prenderà parte solo a pochissimi episodi della nona stagione di The Walking Dead: si parla di "una mezza dozzina", senza ...

The Americans - i figli delle spie russe che ispirarono la Serie tv hanno problemi con il passaporto : La Guerra Fredda non finisce mai. Il conflitto "platonico" tra Russia e Stati Uniti che ha accompagnato il mondo fino ai primi anni '90, ha ancora ripercussioni sulla vita di due ragazzi canadesi, Tim e Alex. Per comprendere la vicenda bisogna fare un salto in tv, dalle parti di una serie tv ambientata negli anni '80 come The Americans.La loro storia si intreccia e si sovrappone con quella della serie tv The Americans, che racconta le ...

13 Reasons Why : Katherine Langford lascia la Serie di Netflix : La notizia sembra essere ufficiale. Se verrà realizzata una terza stagione di 13 Reasons Why, Katherine Langoford non sarà più nel cast fisso della serie tv. È la stessa attrice a confermarlo in un lungo post che ha pubblicato qualche ora fa sul suo profilo Instagram.Le ragioni che hanno spinto l"attrice a rivelare il destino di Hannah Baker sono ancora poco chiare, ma sicuramente il motivo principale è che, il personaggio da lei interpretato, ...

Amazon salva The Expanse. C'è speranza anche per altre Serie in bilico come Lucifer o Timeless? : Se siete fan di The Expanse, l'opera ambientata nella galassia, scritta da Mark Fergus e Hawk Ostby e basata sulla serie di libri di Daniel Abraham e Ty Franck, potete tirare un sospiro di sollievo: la serie tv è stata salvata da Amazon che ne proseguirà le avventure almeno per un'altra stagione.Il pubblico italiano continuerà a vederla grazie a Netflix, che ne detiene i diritti di distribuzione internazionale (a meno di ulteriori sorprese). ...