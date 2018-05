Serie C | Vicenza | ufficiale l' acquisto da parte di Rosso

Serie C Vicenza - ufficiale : Rosso è il nuovo proprietario : Vicenza - E' arrivata nella tarda mattinata di oggi, in Tribunale, l'ufficialità dell'assegnazione del Vicenza Calcio Spa, dichiarato fallito lo scorso gennaio e che ha chiuso il concordato l'altro ...

Video/ Santarcangelo Vicenza (1-1) : highlights e gol della partita (Play out Serie C) : Video Santarcangelo Vicenza (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida per il ritorno dei play out di Serie C. I biancorossi sono salvi.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 10:48:00 GMT)

RISULTATI Serie C / Diretta gol live score : Cuneo - Vicenza e Paganese salve! (ritorno playout) : RISULTATI SERIE C: Diretta gol live score delle partite attese oggi 26 maggio 2018 e valide come ritorno dei play out. Chi oggi incapperà nella retrocessione in SERIE D?.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 19:55:00 GMT)

Serie C Vicenza - via Lerda. Al suo posto Zanini : Vicenza - Costa caro a Franco Lerda la sconfitta contro l' Albinoleffe : è ufficiale infatti l'esonero dell'allenatore fossanese. Al suo posto, il Vicenza ha richiamato Nicola Zanini per affrontare i ...

Serie C Vicenza - esonerato Lerda. Torna Zanini : Vicenza - E' ufficiale l'esonero di Franco Lerda in casa Vicenza : all'allenatore di Fossano è costata la sconfitta sul campo dell'Albinoleffe, al suo posto è stato richiamato sulla panchina ...

Serie C Vicenza - deserta anche la seconda asta : Vicenza - Rimane incerto il futuro del Vicenza Calcio: anche la seconda asta andrà deserta, come già avvenuta nella prima dello scorso 27 aprile. Al tribunale di Borgo Berga , la scadenza era prevista ...