repubblica

: Scoperta la madre di tutte le lucertole [news aggiornata alle 18:06] - rep_tecno : Scoperta la madre di tutte le lucertole [news aggiornata alle 18:06] - ohiboboi : Ieri sera mia madre ha lasciato una cassa di ciliegie, scoperta, sul ripiano della cucina. Stamattina ci siamo sveg… - MUSE_Trento : RT @Italiaambiente: DIRETTA STREAMING | La madre di tutte le #lucertole: scoperta sulle #Dolomiti, in copertina su @nature. Nel team intern… -

(Di giovedì 31 maggio 2018) 'Per i paleontologi di tutto il mondo, sarà d'ora in poi un punto di riferimento, la stele di Rosetta per comprendere l'evoluzione dei rettili'. Federico Bernardini, ricercatore del Centro Abdus ...