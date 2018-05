Scomparso da due settimane in Gallura

BIMBO DI 11 ANNI Scomparso A MIRANDOLA RITROVATO A COMACCHIO/ Ultime notizie : si era allontanato due giorni fa : Modena, bambino di 11 ANNI SCOMPARSO a MIRANDOLA. Ricerche in corso da parte dei carabinieri: si è allontanato volontariamente? Diffuse generalità e foto anche fuori provincia(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 21:46:00 GMT)

Ponza - trovato morto il ragazzo di 25 anni Scomparso da due giorni : E' stato trovato morto a Punta Incenso il ragazzo che era misteriosamente scomparso a Ponza da un paio di giorni. Il giovabe aveva fatto perdere le proprie tracce giovedì sera e le ricerche in ...

Treviso : trovato morto in un canale Davide - 32enne Scomparso da casa da due giorni : È stato ritrovato senza vita il corpo di Davide Bianchin, 32enne di Crocetta del Montello, nel trevigiano, la cui scomparsa era stata denunciata sabato pomeriggio. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, neppure quella del suicidio: "Momento difficile e doloroso".Continua a leggere

Vergogna in Rai. È successo dopo la morte del noto volto della tv. “No - non riposa in pace”. Due famosi personaggi televisivi vogliono ricordare l’amico e collega Scomparso ma - di punto in bianco - iniziano a insultarsi. Finisce malissimo : “Per tutti gli amici di Ignazio. Purtroppo oggi ci ha lasciati. La moglie e i figli”, con questo messaggio, pubblicato su Facebook corredato dalla foto di una candela accesa, la famiglia del giornalista sportivo Ignazio Scardina ne ha annunciato la morte. Il mondo del giornalismo è in lutto per la perdita di Scardina che, dal 2000 al 2006, fu a capo della redazione calcistica di RaiSport. Tanti i messaggi di cordoglio di colleghi e ...

Milano - 17enne Scomparso da due settimane. Famiglia disperata : 'Aiutateci' : Milano - Dumitru, detto anche Daniele, un ragazzo di 17 anni di origine rumena , è scomparso da Milano, dove vive da dieci anni con la Famiglia, dal 23 marzo. La trasmissione 'Chi l'ha visto?' ha ...

Ragazzo di 17 anni Scomparso nel nulla da due settimane : l'appello dei genitori : Dumitru, un Ragazzo di 17 anni, è scomparso nel nulla a Milano: lo cercano i genitori, comprensibilmente in ansia. Dumitru scomparso a Milano Sono tanti i giorni trascorsi dal momento della scomparsa...

Il 33enne italiano Scomparso in Turchia due settimane fa è stato trovato morto a Istanbul : È stato trovato a Istanbul il corpo di Alessandro Fiori, il 33enne italiano che era scomparso in Turchia due settimane fa. Fiori è stato trovato nella zona del porto con il cranio fracassato. La notizia è stata confermata a Repubblica The post Il 33enne italiano scomparso in Turchia due settimane fa è stato trovato morto a Istanbul appeared first on Il Post.

