Sciopero comparto treni | le date ed i giorni interessati a giugno 2018

(Di giovedì 31 maggio 2018) Si avvicina l'estate e le opportunità di viaggio o di vacanza si moltiplicano con l'arrivo della bella stagione. Purtroppo, è possibile incappare in alcune giornate dideiche potrebbero condizionare i vostri spostamenti a. In questo articolo proveremo a segnalarvi leed ida tenere sotto controllo, magari anche prima di prenotare il vostro biglietto del treno. Che giorno ci sarà lodel? Diverse, dicevamo, le agitazioni previste nell'ormai imminente mese di. Le prime agitazioni sindacali, di carattere nazionale, si registreranno giovedì 7, quando per otto ore (dalle 22:00 del 7/6 alle 06:00 del 08/06) manifesteranno il loro dissenso il personale gruppo FSI, società Ntv e Trenord appartenenti ai sindacati Cub Trasporti e Usb Lavoro Privato. Domenica 10, invece, sarà la volta del personale della societàtalia ...