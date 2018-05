SCENARIO L' errore di lasciare l' Italia a Salvini | così muoiono il Colle e il Pd

ilsussidiario

(Di giovedì 31 maggio 2018) Il no a Savona ha sancito che a Bruxelles si può andare solo dopo aver prestato "servo ossequio" ai suoi riti e che votare non serve. Ora si prepara una grande beffa. MARIO BARCELLONA(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 06:01:00 GMT)SPREAD & ATTACCO DEI MERCATI/ E' la Bce il vero "pilota" della crisi, int. a C. FosterIL VETO DI MATTARELLA/ Un no che "aiuta" i padroni stranieri dell'e i populisti, int. a M. Esposito