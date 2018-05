Savona lascia - non sarà ministro Veto del M5S su Fdi nel governo Governo Lega-M5S - le ultimissime : "Paolo Savona è pronto a ritirasi per far partire il Governo Lega-M5S". L'indiscrezione arriva nel primo pomeriggio ad Affaritaliani.it da uno dei massimi esponenti del Carroccio impegnato in queste ore nella trattativa con i grillini. L'economista sardo non accetterà la guida... Segui su affaritaliani.it

Di Maio a Salvini : "Via Savona dall'Economia e si parte". Mattarella lascia in panchina Cottarelli : Un colpo di scena al giorno: se ieri i 5 stelle avevano rinunciato all'impeachment per il Capo dello Stato, ora vorrebbero aggirare il veto sull'economista Paolo Savona cambiando la lista...

Governo - giornata decisiva. Salvini non cede su Savona. Di Maio : chiudere in 24 ore o lasciamo stare : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un'opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì. Conte, che intanto ieri ha ricevuto una telefonata del presidente francese Macron, cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S. Il segretario del Carroccio: se esecutivo salta la frattura è con gli italiani. Il commissario Moscovici: ...

Mattarella "assediato" per Savona ministro | Salvini : "Al Tesoro un amico di Berlino? No grazie" | Fico : "Lasciare lavorare Colle e premier" : Altri tre dicasteri sembrano essere tornati in discussione. Il premier incaricato: "La riserva? Stiamo lavorando"

Anche Di Battista contro Mattarella<br> Fico : su Savona lasciamo fare al Colle e a Conte : Anche Alessandro Di Battista, esponente di spicco del M5s, si scaglia contro il Capo dello Stato Sergio Mattarella per la sua "ingerenza" nella scelta del ministro dell'Economia, per il veto che avrebbe posto sulla figura del professore Paolo Savona, fortemente voluto da Matteo Salvini al Tesoro.Il presidente della Repubblica ha tutto il diritto costituzionale di voler concordare alcuni ministri con il premier incaricato, ma porre veti sul ...

Fico : Savona?Lasciamo fare Colle e Conte : 14.38 "In questo momento il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio incaricato stanno lavorando per riuscire a dare un Governo al Paese, speriamo che arrivi il prima possibile" A dirlo il presidente della Camera,Roberto Fico,interpellato dai giornalisti E su Savona? "E' un'interlocuzione fra il presidente Mattarella e il premier incaricato, Conte. Lasciamo a loro.". M5S-Lega?"Sia Di Maio che Salvini hanno detto che è un ...

Paolo Savona in una lettera a Il Sole 24 ore : ecco perchè ho lasciato Euklid : L'economista Paolo Savona, ministro designato al dicastero dell'Economia, scrive una lettera a Il Sole 24 Ore per spiegare il motivo che lo ha indotto a lasciare il fondo hedge Euklid, con sede a Londra:

Da Savona messaggio per Mattarella : 'Ho lasciato Euklid dopo la polemica scomposta' : Lettera del possibile ministro dell'Economia al Sole24Ore sulla presunta irritazione del capo dello Stato per le motivazioni addotte per l'addio al fondo