SAVONA E UN MASSONE | DI MAIO E M5S IN IMBARAZZO Retroscena sul colloquio con

"SAVONA è un massone" - Di Maio e M5s in imbarazzo/ Il colloquio con Cottarelli e l'attacco del Pd : "Savona è un massone", Di Maio e M5s in imbarazzo: indiscrezione del Corriere sul colloquio con Carlo Cottarelli, il Partito Democratico parte all'attacco(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 15:28:00 GMT)