Save the children | oltre 1 mld di bambini vive in povertà

Nel mondo più della metà dei bambini – 1,2 miliardi – è gravemente minacciato da povertà, conflitti armati o discriminazioni di genere. Il Niger è il Paese dove i minori corrono i rischi maggiori; Singapore e Slovenia quelli più a misura di bambino. L'Italia è ottava. E' il quadro che emerge nel rapporto "Le tante facce dell'esclusione" lanciato da Save the Children alla vigilia della Giornata internazionale dei bambini.

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile : con Save the Children bambini e ragazzi in prima linea per il Festival ASviS : Save the Children, l’Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro, sostiene attivamente il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018, la seconda campagna dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che da oggi e fino al 7 giugno riaccenderà l’attenzione sui Sustainable Development Goals (SDGs) stabiliti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il Festival, promosso e ...

L'Italia è un paese dove i minori non riescono ad emanciparsi dalle condizioni di disagio delle loro famiglie, dove non hanno opportunità educative, spazi per svolgere attività sportive, artistiche e

In occasione del rilancio della campagna 'Illuminiamo il Futuro', Save the Children lancia oggi una petizione online per chiedere che tutti gli spazi abbandonati, spesso lasciati nel completo degrado,

In occasione della presentazione del rapporto sulla povertà educativa in Italia, l'associazione lancia la petizione per "illuminare il futuro": parchi, scuole,...