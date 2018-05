ilfattoquotidiano

: Sardegna, in 5 Comuni nessuno vuol fare il sindaco: “Politiche centraliste non danno fondi e poteri, ma solo respon… - fattoquotidiano : Sardegna, in 5 Comuni nessuno vuol fare il sindaco: “Politiche centraliste non danno fondi e poteri, ma solo respon… - AS3691 : RT @fattoquotidiano: Sardegna, in 5 Comuni nessuno vuol fare il sindaco: “Politiche centraliste non danno fondi e poteri, ma solo responsab… - mariobortoluss1 : RT @MPenikas: FQ: Sardegna, in 5 Comuni nessuno vuol fare il sindaco: “Politiche centraliste non danno fondi e poteri, ma solo responsabil… -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Nessun aspirante, nessun fermento per la chiusura delle liste, né per l’apertura dei seggi il prossimo 10 giugno. Per Austis, micro comune del Nuorese – 819 abitanti all’anagrafe, quasi al centro geografico della– per la seconda volta in municipio arriverà il commissario straordinario. L’appuntamento con le urne è rinviato – forse – al 2019. Succede lo stesso in altri quattro centri dell’interno dell’Isola: Magomadas e Ortueri, nell’Oristanese, Putifigari, in provincia di Sassari e Sarule, ancora nel Nuorese. Tutti distanti dalle città di riferimento e dai servizi base. Rinuncia, o resa, in cinque paesi contro i due dello scorso anno: sempre Austis e Soddì, dove questa volta è stata presentata una sola lista. Una magra consolazione che si ripete in 16– praticamente un quarto sui 43 dei 377 sardi chiamati al voto – dove il confronto ...