SARA AFFI Fella e Luigi Mastroianni/ Uomini e donne - la scelta fa boom di ascolti : coppia premiata? : Il pubblico di Canale 5 si divide e mentre Uomini e donne fa boom di ascolti con Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni c'è chi vuole Lorenzo Riccardi sul trono. Maria De Filippi non ha dubbi: "La buona educazione alla fine paga, in un percorso lungo paga sempre" e questo anche a livello di ascolti visto che la scelta della napoletana ha battuto tutti, anche quella di Nilufar Addati.

Uomini e Donne - SARA AFFI Fella E Luigi Mastroianni : prime foto e dichiarazioni dopo la scelta (video) : Witty Tv, qualche ora fa, ha raccolto le impressioni a caldo della neo coppia Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni dopo la scelta ad Uomini e Donne. I due innamorati, nel backstage, hanno confessato di essere al settimo cielo, desiderosi di viversi a pieno lontano dal circolo mediatico.prosegui la letturaUomini e Donne, Sara Affi Fella E Luigi Mastroianni: prime foto e dichiarazioni dopo la scelta (video) pubblicato su Gossipblog.it 31 ...

La scelta di SARA AFFI Fella è Luigi Mastroianni/ Video - Uomini e Donne : la reazione del pubblico : Sara Affi Fella ha scelto Luigi Mastroianni: la tronista napoletana di Uomini e Donne ha concluso il suo percorso scegliendo con la testa e il cuore come ha svelato nel discorso.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 21:25:00 GMT)

LA SCELTA DI SARA AFFI FELLA È LUIGI MASTROIANNI/ Video - Uomini e Donne : "Ho scelto con testa e cuore" : SARA AFFI FELLA ha scelto LUIGI MASTROIANNI: la tronista napoletana di Uomini e Donne ha concluso il suo percorso scegliendo con la testa e il cuore come ha svelato nel discorso.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 19:27:00 GMT)

La scelta di SARA AFFI Fella è Luigi Mastroianni/ Video - Uomini e Donne : "Ora iniziamo a viverci!" : Sara Affi Fella ha scelto Luigi Mastroianni: la tronista napoletana di Uomini e Donne ha concluso il suo percorso scegliendo con la testa e il cuore come ha svelato nel discorso.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 17:30:00 GMT)

SARA AFFI Fella non sceglie Lorenzo Riccardi : la reazione di Nicolò : Lorenzo Riccardi non è stato scelto da Sara: il commento di Nicolò Ferrari E’ appena finita una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa occasione c’è stata finalmente l’attesissima scelta di Sara Affi Fella. I corteggiatori ad arrivare fino alla fine sono stati Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. E a sorpresa la bella tronista di origini napoletane ha scelto Luigi. Una scelta sicuramente sofferta, ma ...

Uomini e Donne - SARA AFFI Fella va via dal trono con Luigi Mastroianni : «Fuori voglio essere felice con te» -VIDEO : Sara Affi Fella sceglie Luigi Mastroianni. La tronista di Uomini e Donne , dopo sette lunghi mesi tra alti e bassi, ha deciso di viversi la sua storia d'amore dicendo di no a Lorenzo Riccardi ...

LA SCELTA DI SARA AFFI FELLA È LUIGI MASTROIANNI/ Uomini e Donne : il video con le prime immagini da coppia! : SARA AFFI FELLA ha scelto LUIGI MASTROIANNI: la tronista napoletana di Uomini e Donne ha concluso il suo percorso scegliendo con la testa e il cuore come ha svelato nel discorso.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:12:00 GMT)

LORENZO RICCARDI NON È LA SCELTA DI SARA AFFI FELLA/ Uomini e Donne : le provocazioni per Luigi in villa : LORENZO RICCARDI non è la SCELTA di SARA AFFI FELLA: il corteggiatore ha una reazione di rabbia e Maria De Filippi rivela alla tronista di Uomini e Donne quale sarebbe stata la sua risposta.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 15:01:00 GMT)

La scelta di SARA AFFI Fella è Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne - video : sono felice - è stato tutto bello : Sara Affi Fella ha scelto Luigi Mastroianni: la tronista napoletana di Uomini e Donne ha concluso il suo percorso scegliendo con la testa e il cuore come ha svelato nel discorso. Sara Affi Fella è riuscita a realizzare il suo sogno d’amore scegliendo Luigi Mastroianni. In attesa di vedere insieme la nuova coppia di Uomini e Donne, poco prima del momento fatidico, la tronista ha rivelato i suoi sentimenti e le sue emozioni: “Mi sento un po’ ...

Anticipazioni U&D - Trono classico : ecco chi ha scelto SARA AFFI Fella Video : Oggi pomeriggio, nello studio Elios di Roma è stata registrata una nuova puntata del Trono classico di Uomini e Donne [Video]. Un appuntamento molto particolare perché c'è stata la tanto attesa scelta di Sara Affi Fella, la tronista originaria di Napoli e che studia all'Universita' Sapienza di Roma. Il suo percorso all'interno del dating show Mediaset è durato all'incirca cinque mesi e, tra alti e bassi, la ventiduenne ha conquistato la fiducia ...

Uomini e Donne - Luigi o Lorenzo? Ecco chi ha scelto SARA AFFI Fella : Sara Afi Fella ha registrato oggi 29 maggio la sua scelta spiazzando tutti. +++Attenzione chi non vuole spoiler e preferisce aspettare la messa in onda di domani 30 maggio è meglio che si fermi qui. ++...

LA SCELTA DI SARA AFFI FELLA È LUIGI MASTROIANNI/ Uomini e Donne : "Finalmente una scelta non scontata!" : SARA AFFI FELLA ha scelto LUIGI MASTROIANNI! Colpo di scena a Uomini e Donne: la tronista spiazza tutti e non sceglie Lorenzo Riccardi! Petali rossi in studio per la nuova coppia(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 23:06:00 GMT)

La scelta di SARA AFFI Fella è Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne : baci appassionati in villa : Sara Affi Fella ha scelto Luigi Mastroianni! Colpo di scena a Uomini e Donne: la tronista spiazza tutti e non sceglie Lorenzo Riccardi! Petali rossi in studio per la nuova coppia(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 21:11:00 GMT)