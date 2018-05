sportfair

: Santa Bibiana è tornata a casa - Adnkronos : Santa Bibiana è tornata a casa - Sicinform : Santa Bibiana è tornata a casa -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Roma, 30 mag. (AdnKronos) – La riqualificazione dell’Esquilino a Roma passa per i suoi straordinari beni artistici e culturali. E il riposizionamento della statua didel Bernini nell’omonima chiesa del quartiere romano, dopo un complesso restauro che ha permesso all’opera di ritrovare l’originaria posizione prevista dal suo autore, è un passaggio fondamentale in questa prospettiva. Restauro complesso, finanziato dal Vicariato di Roma, proprietario della scultura, e da Piazza Vittorio Aps, di cui fa parte la Fondazione Enpam che ha contribuito in maniera determinante e che ha ospitato oggi la presentazione dei complessi lavori eseguiti dalla Cbc (Conservazione Beni Culturali) con la sorveglianza della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma.Adesso la statua ènella posizione originaria prevista dal suo ...