Sanità | da H-Farm e Pfizer un hub innovativo che guarda ai pazienti 2

Sanità : Federfarma Verona - su cannabis terapeutica troppa confusione : Verona, 7 mag. (AdnKronos) – “Fare chiarezza sui preparati a base di cannabis ad azione terapeutica e sulla loro dispensazione è un nostro dovere, in primis per non creare false aspettative o insinuare dubbi nei pazienti veramente bisognosi di cure e nelle loro famiglie che vivono quotidianamente drammi reali e sofferenze ineluttabili”. Arianna Capri vicepresidente di Federfarma Verona interviene energicamente in merito alla ...

Bando tecnico biomedico - farmacista e assistente sanitario : scadenza aprile 2018 Video : Per chi è alla ricerca di nuove opportunita' professionali in campo sanitario, [Video] vorremmo indicarvi tre concorsi per il ruolo di tecnico di laboratorio biomedico, farmacista e assistente sanitario. A re, le info e modalita' concorsuali. Concorso tecnico biomedico L'Istituto Pediatrico Giannina Gaslini della citta' metropolitana di Genova ha indetto un avviso di procedura comparativa, a favore di personale sanitario tecnico di laboratorio ...