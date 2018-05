Sanità | Burioni su morbillo Manziana | non portare in giro bimbi malati

meteoweb.eu

(Di giovedì 31 maggio 2018) “Una bambina, portata a una festa nonostante la febbre alta, ha contagiato due mamme. Altri otto bambini (vaccinati) e una donna gravida (ma immune) non hanno contratto la malattia“. Ebbene “troppi genitori mandano ini figli, e questo non va bene“. Lo sottolinea il virologo Roberto, direttore della Scuola di specializzazione all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, da tempo impegnato sui social contro le fake news sui vaccini, intervenendo sul focolaio di(Rm). Una vicenda che “ci consente di ricordare alcune cose. La prima è che molti adulti non sono stati vaccinati, o sono stati vaccinati in maniera incompleta e rischiano di contrarre il. E’ importante, se non si è sicuri di avere avuto la malattia o di avere ricevuto le due dosi necessarie di vaccino, recarsi al centro vaccinazioni ...