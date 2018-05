Sanità | Asl Rm 4 | focolaio di morbillo a Manziana

meteoweb.eu

: TORINO BUONA SANITÀ Asl città di Torino All'ospedale Martini i piccoli pazienti della pediatria si spostanoin taxi… - Dario_Sartoris : TORINO BUONA SANITÀ Asl città di Torino All'ospedale Martini i piccoli pazienti della pediatria si spostanoin taxi… - BisceglieLiveIt : #Bisceglie Sanità nella Bat: l'intesa firmata con l'Asl Bt dovrà trovare soluzioni -

(Di giovedì 31 maggio 2018)di(Rm), a partire sembra da una bimba non vaccinata, portata a una festa. “In riferimento alepidemico diche si è verificato nelle ultime tre settimane nel comune di, la Asl Roma 4 informa che, pur avendo attivato immediatamente gli interventi sui contatti del primo caso, in base alle informazioni ricevute nelle inchieste epidemiologiche, 4 persone sono state comunque contagiate dal caso indice“. “Il tempestivo intervento su altri 92 contatti, rintracciati grazie alla collaborazione di alcuni pazienti durante le successive inchieste – fa sapere la Asl in una nota – ha permesso al Dipartimento di prevenzione di circoscrivere per il momento il numero dei contagiati. In situazioni come questa – ricorda la Asl – la collaborazione dei pazienti con gli operatori sanitari è fondamentale per ...