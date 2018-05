Sanasi D' Arpe | ' Importante presenza Stato in settori strategici

Tim : Sanasi D’Arpe - intervento Cdp rimedia errori passati : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – Il caso Tim-Cdp serve a far capire al mercato che ‘lo Stato è vigile sugli asset strategici del Paese, che devono essere salvaguardati da incursioni di investitori stranieri che hanno obiettivi troppo distanti dal bene nazionale”. E’ quanto afferma Vincenzo Sanasi d’Arpe, tra i massimi esperti di gestione delle crisi d’impresa, nonché presidente per l’Italia ...

Telecom Italia : Sanasi D'Arpe - lo Stato deve tornare ad essere propulsore del mercato : ... "Le privatizzazioni non sono state la panacea per l'economia Italiana e il ritorno a una presenza più strutturata dello Stato nell'economia non significa volgere lo sguardo al passato ma guardare ...